Combinata nordica, la Coppa del Mondo femminile rientra nella nursery di Ramsau

Per quanto ancora giovanissima, la Coppa del Mondo femminile di combinata nordica comincia ad avere delle ‘Classiche’. Tale può essere definita la tappa di Ramsau am Dachstein, che avrà luogo nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 dicembre. La località austriaca è infatti l’unica a essere stata inserita nel calendario di ogni stagione di vita del massimo circuito.

Il programma prevede due gare, da disputarsi in due format differenti. Si comincia con una mass start, seguita da una canonica gundersen. La speranza è che le competizioni possano essere regolari, senza essere condizionate esageratamente dal vento, che su questo trampolino talvolta è un fattore determinante, nonostante le dimensioni dell’impianto siano molto ridotte.

Ramsau può essere assurta al ruolo di ‘Classica’ anche perché è il luogo dove, nel 2020, “tutto ebbe inizio”. La prima gara di sempre valevole per la Coppa del Mondo femminile si disputò proprio su queste nevi. Le donne hanno pertanto cominciato la loro avventura dall’Austria, proprio come avevano fatto gli uomini (ma a Seefeld) nel 1983.

COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA

RAMSAU FEMMINILE

Location: Ramsau am Dachstein (Austria)

Connotati trampolino: HS97 (Normal Hill)

Contesto conosciuto? Si

Gare ospitate: 8

ATLETE GIA’ SALITE SUL PODIO

7 (4-2-1) – WESTVOLD HANSEN Gyda (NOR)

4 (3-1-0) – HAGEN Ida Marie (NOR)

3 (0-1-2) – ARMBRUSTER Nathalie (GER)

2 (0-1-1) – HIRNER Lisa (AUT)

2 (0-0-2) – KORHONEN Minja (FIN)

1 (1-0-0) – GERAGHTY MOATS Tara (USA)

1 (0-1-0) – VOLAVSEK Ema (SLO)

1 (0-1-0) – SIEFF Annika (ITA)

1 (0-1-0) – KASAI Haruka (JPN)

1 (0-0-1) – NAKAMURA Anju (JPN)

1 (0-0-1) – KASAI Yuna (JPN)

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

11 (7-3-1) – NORVEGIA (2 atlete)

3 (0-1-2) – GIAPPONE (3 atlete)

3 (0-1-2) – GERMANIA (1 atleta)

2 (0-1-1) – AUSTRIA (1 atleta)

2 (0-0-2) – FINLANDIA (1 atleta)

1 (1-0-0) – USA (1 atleta)

1 (0-1-0) – SLOVENIA (1 atleta)

1 (0-1-0) – ITALIA (1 atleta)

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

GIANMOENA Veronica

Presenze: 8

Piazzamenti nella top-ten: 2

Miglior risultato: 8° posto nella Gundersen del 2020

DEJORI Daniela

Presenze: 8

Piazzamenti nella top-ten: 1

Miglior risultato: 10° posto nella Compact del 2023

PINZANI Greta

Presenze: 2

Miglior risultato: 21° posto nella Mass Start del 2024