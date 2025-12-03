Combinata nordica, la Coppa del Mondo a Trondheim. Per la prima volta in Norvegia senza Riiber

La seconda tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-26 di combinata nordica si disputerà a Trondheim (Norvegia) nel weekend del 6-7 dicembre. Le gare in programma sono due. Sabato è prevista una Mass Start con salto su trampolino picco. Domenica sarà invece la volta della canonica Gundersen, ma da trampolino grande.

È indubbiamente singolare trovare Trondheim in calendario già a dicembre. La dinamica non si verificava dal lontano 2008. O meglio, la formula più corretta da usare per descrivere la situazione sarebbe: “è dal 2008 che non si gareggia da queste parti a dicembre”. Infatti, quando l’evento è stato collocato a inizio stagione, spesso ha patito la cancellazione a causa dell’assenza di neve.

Attorno al 2010, si capì come fosse consigliabile fare tappa nell’antica capitale norvegese a febbraio o a marzo. La scelta si rivelò proficua. Viceversa, nell’annata corrente, si è deciso di tornare al passato. Con quale esito? Lo scopriremo nei prossimi giorni, quando i combinatisti si ripresenteranno sui trampolini e sulle piste usati nove mesi fa per i Mondiali, rivelatisi catastrofici sul piano finanziario.

COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA

TRONDHEIM – MASCHILE

Località: Trondheim (Norvegia)

Dimensioni trampolino: HS103 (Normal Hill)

Dimensioni trampolino: HS138 (Large Hill)

Ingresso nel calendario: dicembre 1990

Ultima apparizione: marzo 2025

Gare ospitate: 30

Eventi di rilievo organizzati: Mondiali 1997 e 2025

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2016 (LH/10) – Jørgen GRAABAK (NOR)

2016 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2017 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2018 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)

2018 (LH/10) – Fabian RIEßLE (GER)

2019 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2019 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2020 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2020 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

2024 (LH/10) – Johannes LAMPARTER (AUT)

Mondiali 2025 (NH/IC) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

Mondiali 2025 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)

ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

3 – GEIGER Vinzenz [GER] (0-1-2)

2 – RYDZEK Johannes [GER] (1-1-0)

2 – WATABE Akito [JPN] (0-2-0)

2 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (0-2-0)

1 – LAMPARTER Johannes [AUT] (1-0-0)

1 – RETTENEGGER Stefan [AUT] (0-1-0)

1 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-0-1)

1 – HIRVONEN Eero [FIN] (0-0-1)

1 – HEROLA Ilkka [FIN] (0-0-1)

1 – ILVES Kristjan [EST] (0-0-1)

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

28 (11-10-7) – NORVEGIA

27 (11-9-7) – GERMANIA

9 (2-2-5) – AUSTRIA

8 (2-3-3) – FINLANDIA

6 (2-3-1) – GIAPPONE

5 (1-2-2) – FRANCIA

5 (1-1-3) – USA

1 (0-0-1) – ITALIA

ITALIA – MIGLIORI CINQUE RISULTATI

3° posto – PITTIN Alessandro – LH/10 km del 12/03/2015

10° posto – LONGO Andrea – NH/15 km del 22/01/1994

13° posto – LONGO Andrea – LH/15 km del 23/02/1996

13° posto – PITTIN Alessandro – LH/10 km del 14/03/2018

15° posto – KOSTNER Aaron – LH/10 km del 08/03/2025 {Mondiali}