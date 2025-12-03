Combinata nordica
Combinata nordica, la Coppa del Mondo a Trondheim. Per la prima volta in Norvegia senza Riiber
La seconda tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-26 di combinata nordica si disputerà a Trondheim (Norvegia) nel weekend del 6-7 dicembre. Le gare in programma sono due. Sabato è prevista una Mass Start con salto su trampolino picco. Domenica sarà invece la volta della canonica Gundersen, ma da trampolino grande.
È indubbiamente singolare trovare Trondheim in calendario già a dicembre. La dinamica non si verificava dal lontano 2008. O meglio, la formula più corretta da usare per descrivere la situazione sarebbe: “è dal 2008 che non si gareggia da queste parti a dicembre”. Infatti, quando l’evento è stato collocato a inizio stagione, spesso ha patito la cancellazione a causa dell’assenza di neve.
Attorno al 2010, si capì come fosse consigliabile fare tappa nell’antica capitale norvegese a febbraio o a marzo. La scelta si rivelò proficua. Viceversa, nell’annata corrente, si è deciso di tornare al passato. Con quale esito? Lo scopriremo nei prossimi giorni, quando i combinatisti si ripresenteranno sui trampolini e sulle piste usati nove mesi fa per i Mondiali, rivelatisi catastrofici sul piano finanziario.
COPPA DEL MONDO COMBINATA NORDICA
TRONDHEIM – MASCHILE
Località: Trondheim (Norvegia)
Dimensioni trampolino: HS103 (Normal Hill)
Dimensioni trampolino: HS138 (Large Hill)
Ingresso nel calendario: dicembre 1990
Ultima apparizione: marzo 2025
Gare ospitate: 30
Eventi di rilievo organizzati: Mondiali 1997 e 2025
VINCITORI ULTIMI 10 ANNI
2016 (LH/10) – Jørgen GRAABAK (NOR)
2016 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)
2017 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)
2018 (LH/10) – Eric FRENZEL (GER)
2018 (LH/10) – Fabian RIEßLE (GER)
2019 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)
2019 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)
2020 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)
2020 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)
2024 (LH/10) – Johannes LAMPARTER (AUT)
Mondiali 2025 (NH/IC) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)
Mondiali 2025 (LH/10) – Jarl Magnus RIIBER (NOR)
ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO
3 – GEIGER Vinzenz [GER] (0-1-2)
2 – RYDZEK Johannes [GER] (1-1-0)
2 – WATABE Akito [JPN] (0-2-0)
2 – OFTEBRO Jens Lurås [NOR] (0-2-0)
1 – LAMPARTER Johannes [AUT] (1-0-0)
1 – RETTENEGGER Stefan [AUT] (0-1-0)
1 – PITTIN Alessandro [ITA] (0-0-1)
1 – HIRVONEN Eero [FIN] (0-0-1)
1 – HEROLA Ilkka [FIN] (0-0-1)
1 – ILVES Kristjan [EST] (0-0-1)
PODI SUDDIVISI PER NAZIONE
28 (11-10-7) – NORVEGIA
27 (11-9-7) – GERMANIA
9 (2-2-5) – AUSTRIA
8 (2-3-3) – FINLANDIA
6 (2-3-1) – GIAPPONE
5 (1-2-2) – FRANCIA
5 (1-1-3) – USA
1 (0-0-1) – ITALIA
ITALIA – MIGLIORI CINQUE RISULTATI
3° posto – PITTIN Alessandro – LH/10 km del 12/03/2015
10° posto – LONGO Andrea – NH/15 km del 22/01/1994
13° posto – LONGO Andrea – LH/15 km del 23/02/1996
13° posto – PITTIN Alessandro – LH/10 km del 14/03/2018
15° posto – KOSTNER Aaron – LH/10 km del 08/03/2025 {Mondiali}