Combinata nordica
Combinata nordica: Ida Marie Hagen al comando nella mass start di Ramsau
Il pettorale giallo svetta nella Mass Start della tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica a Ramsau. Non poteva non essere lei al comando dopo lo sci di fondo: Ida Marie Hagen, la migliore sciatrice del lotto.
5 chilometri sugli sci stretti totalmente dominati per la norvegese: distacchi pesanti inflitti alle avversarie che dovranno trovare il miglior salto possibile per provare a ribaltare l’esito della gara.
Alle sue spalle però occhio alla statunitense Alexa Brabec: è stata la migliore nel PCR ieri e può provare a recuperare i 28.9 secondi di ritardo. Terza posizione temporanea per l’altra norvegese Marte Leinan Lund a 40”, distacchi veramente pesanti in una prova così breve.
In casa Italia la migliore è Daniela Dejori, quindicesima a 1’33”. Più lontane Veronica Gianmoena, 21ma, e Greta Pinzani, 27ma.