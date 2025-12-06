Combinata nordica: colpo a sorpresa dell’austriaca Katharina Gruber, battuta Ida Marie Hagen nella mass start

Battere Ida Marie Hagen in una Mass Start non è mai facile, ancor meno davanti al pubblico di casa a Trondheim. A riuscire nell’impresa è una ragazza ancora non maggiorenne: l’austriaca Katharina Gruber sorprende tutti nella seconda tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica femminile e si prende una vittoria strepitosa.

Addirittura tredicesima dopo il fondo, la classe 2008 ha trovato un super salto da 97 metri, con una finestra di vento favorevole, andando a con 111.8 punti il primo podio e primo successo della carriera. Beffata Hagen: la norvegese deve arrendersi per 33”, confermando ovviamente il pettorale giallo di leader della classifica.

Secondo podio in due giorni per la tedesca Nathalie Armbruster, staccata di 44”, poi, a completare la top-5, la statunitense Alexa Brabec e la finlandese Minja Korhonen.

In casa Italia la migliore è Daniela Dejori, 22ma, davanti a Veronica Gianmoena. Più indietro, 28ma, Greta Pinzani.