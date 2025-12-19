Combinata nordica
Combinata nordica: Aaron Kostner in top-5 dopo il fondo nella Mass Start di Ramsau. Guida Oftebro
Si apre nel segno della Norvegia il weekend di Coppa del Mondo di combinata nordica maschile a Ramsau am Dachstein, in Austria. Nella Mass Start, format che prevede prima la prova di sci di fondo (10 km) e successivamente il salto, è stato Jens Luraas Oftebro a imporsi sulla neve austriaca.
Alle sue spalle, la battaglia per le posizioni di vertice è stata serrata. L’austriaco Stefan Rettenegger, beniamino di casa, ha chiuso al secondo posto con un ritardo di 9.6 secondi, accumulando un distacco di -2.4 punti che cercherà di colmare nel salto pomeridiano. Terzo gradino del podio provvisorio per il finlandese Ilkka Herola, staccato di 13.0 secondi (-3.3 punti), seguito a brevissima distanza dal tedesco Vinzenz Geiger (+13.7s, -3.4 pti).
L’Italia sorride grazie a una prestazione maiuscola di Aaron Kostner. Dimostrazione di forza sugli sci stretti dell’azzurro che chiude addirittura in quinta piazza, a 25” dalla vetta. Difficile però rimanere nelle posizioni di rilievo viste le difficoltà ormai note nel salto.
Molto bene anche Samuel Costa, che ha tagliato il traguardo in dodicesima posizione (+38.7s, -9.7 pti), confermando la solidità della squadra italiana nel fondo. 20mo è Alessandro Pittin, 30mo invece Raffaele Buzzi.