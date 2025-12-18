Combinata nordica: a Ramsau guida Alexa Brabec dopo il PCR. Italiane staccate

Si è aperto ufficialmente il fine settimana di Coppa del Mondo di combinata nordica femminile a Ramsau am Dachstein, in Austria, con la disputa del Provisional Competition Round (PCR). Sul trampolino HS98, le atlete hanno affrontato il salto di riserva che potrà essere utilizzato nei prossimi giorni qualora le condizioni meteo dovessero impedire il regolare svolgimento della frazione di salto di gara.

A prendersi la scena è stata la statunitense Alexa Brabec, autrice di una prestazione maiuscola che le ha permesso di chiudere davanti a tutte. La nordamericana ha trovato il salto più lungo di giornata, atterrando a 98 metri (l’unica ad avvicinare così tanto l’Hill Size) e totalizzando 118.7 punti.

Alle sue spalle si è piazzata una solida pattuglia norvegese, guidata dalla giovane Ingrid Laate, seconda con un salto di 89.5 metri (115.3 punti), e dalla più esperta Ida Marie Hagen, che fa capire che è pronta per dominare nel weekend essendo di gran lunga la migliore nella frazione sugli sci stretti. A completare la top 5 troviamo la tedesca Nathalie Armbruster (+0:47) e la finlandese Minja Korhonen (+0:56).

La migliore delle itaiane è stata Veronica Gianmoena, che non è andata oltre la 21esima posizione: per lei un salto di 75 metri e un distacco pesante di 2 minuti e 48 secondi dalla testa. Più indietro le altre compagne di squadra: Greta Pinzani ha chiuso 24esima (+3:02) con 75.5 metri, seguita a breve distanza da Daniela Dejori, 26esima (+3:09) con un salto di 73 metri.