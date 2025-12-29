Classifica Tournée 4 Trampolini 2026: Domen Prevc piazza il primo allungo a Oberstdorf

La 74ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini è in programma da domenica 28 dicembre a martedì 6 gennaio. Come da tradizione le quattro tappe della Vierschanzentournee si disputano nell’ordine a Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck ed infine Bischofshofen, con la graduatoria conclusiva della manifestazione che viene stilata sommando i punteggi totalizzati da ogni saltatore nelle otto serie di gara previste.

Il favorito della vigilia per la conquista della mitica Aquila d’Oro è sicuramente lo sloveno Domen Prevc, dominatore della prima parte di stagione e leader incontrastato nella classifica generale di Coppa del Mondo dopo il weekend di Engelberg. Vedremo se l’austriaco Daniel Tschofenig riuscirà nella difficile impresa di ripetere il successo di un anno fa, ma questa volta le premesse non sembrano particolarmente incoraggianti per quanto visto tra novembre e dicembre.

Di seguito la classifica generale aggiornata della Tournée dei 4 Trampolini 2026.

CLASSIFICA GENERALE TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2026

1. Domen Prevc (Slovenia) 316.7

2. Daniel Tschofenig (Austria) 299.2

3. Felix Hoffmann (Germania) 297.3

4. Jan Hoerl (Austria) 297.1

5. Philipp Raimund (Germania) 295.6

6. Ryoyu Kobayashi (Giappone) 295.0

7. Stephan Embacher (Austria) 291.2

8. Jonas Schuster (Austria) 287.7

9. Stefan Kraft (Austria) 286.4

10. Kristoffer Eriksen Sundal (Norvegia) 285.6

11. Anze Lanisek (Slovenia) 284.6

12. Maximilian Ortner (Austria) 282.7

13. Ren Nikaido (Giappone) 281.1

14. Kacper Tomasiak (Polonia) 279.7

15. Naoki Nakamura (Giappone) 278.7

16. Manuel Fettner (Austria) 272.2

17. Kamil Stoch (Polonia) 271.2

18. Vladimir Zografski (Bulgaria) 270.7

19. Jason Colby (Stati Uniti) 264.7

20. Halvor Egner Granerud (Norvegia) 263.6