Classifica Tour de Ski 2026 uomini: Klaebo si porta al comando, Pellegrino il primo italiano

Il Tour de Ski 2026 si è aperto il 28 dicembre con la sprint di Dobbiaco e rimarrà nella località italiana per le successive tre prove: la 10 km in tecnica classica del 29 dicembre, la mass start in tecnica libera del 31 dicembre e l’inseguimento in classica di Capodanno. Ci si trasferirà poi in Val di Fiemme per la sprint in classico del 3 gennaio e la mitica scalata del Cermis del 4 gennaio.

Si preannuncia grande spettacolo in occasione delle sei tappe della prestigiosa competizione, giunta alla 20ma edizione. Si sommeranno i vari tempi degli atleti in ogni singola prova, con i dovuti bonus per i piazzamenti finali. Il norvegese Johannes Klaebo riuscirà a difendere il titolo? Di seguito la classifica aggiornata del Tour de Ski 2026.

CLASSIFICA TOUR DE SKI 2026 MASCHILE

1 3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1:27 2:27 [60] 1.

2 8420837 HEGGEN Lars NOR +0:08 2:29 [54] 2.

3 8420636 VIKE Oskar Opstad NOR +0:14 2:29 [48] 3.

4 3510656 GROND Valerio SUI +0:16 2:29 [46] 4.

5 3190323 CHANAVAT Lucas FRA +0:18 2:29 [44] 5.

6 3510588 RIEBLI Janik SUI +0:21 2:30 [42] 6.

7 3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR +0:31 2:30 [32] 7.

8 3050267 MOSER Benjamin AUT +0:33 2:30 [30] 8.

9 3424269 EVENSEN Ansgar NOR +0:35 2:30 [28] 9.

10 3530882 SCHUMACHER Gus USA +0:37 2:28 [24] 11.

11 3501976 ANGER Edvin SWE +0:38 2:31 [26] 10.

12 3290326 PELLEGRINO Federico ITA +0:42 2:31 [22] 12.

13 3530902 OGDEN Ben USA +0:53 2:30 [10] 13.

14 3422619 VALNES Erik NOR +0:54 2:31 [10] 14.

15 3530713 BOLGER Kevin USA +0:54 2:31 [10] 15.

16 3510779 ALDER Roman SUI +0:55 2:30 [8] 17.

17 3150896 TUZ Jiri CZE +0:56 2:31 [8] 18.

18 3531108 YOUNG Jack USA +0:56 2:31 [8] 19.

19 3190548 CHAPPAZ Jules FRA +0:57 2:32 [8] 16.

20 3180861 MAKI Joni FIN +0:57 2:32 [8] 20

21 3290712 GRAZ Davide ITA +0:57 2:30 [6] 21.

22 3200933 STOELBEN Jan GER +0:57 2:30 [6] 22.

23 3290533 HELLWEGER Michael ITA +0:58 2:31 [6] 23.

24 3220033 CLUGNET James GBR +0:58 2:31 [6] 24.

25 3290514 GABRIELLI Giacomo ITA +0:58 2:31 [6] 25.

26 3510731 NAEFF Noe SUI +0:59 2:30 [4] 26