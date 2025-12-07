Formula 1

Classifica Mondiale piloti F1 2025: Norris campione, Verstappen arriva a -2

Giandomenico Tiseo

Pubblicato

5 minuti fa

il

Verstappen / LaPresse

CLASSIFICA PILOTI F1 2025

  1. Lando Norris (McLaren) 423
  2. Max Verstappen (Red Bull) 421
  3. Oscar Piastri (McLaren) 410
  4. George Russell (Mercedes) 319
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 242
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 156
  7. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 150
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Carlos Sainz Jr. (Williams) 64
  10. Fernando Alonso (Aston Martin) 56
  11. Isack Hadjar (Racing Bulls) 51
  12. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49
  13. Oliver Bearman (Haas) 43
  14. Liam Lawson (Red Bull / Racing Bulls) 38
  15. Esteban Ocon (Haas) 38
  16. Yuki Tsunoda (Racing Bulls / Red Bull) 33
  17. Lance Stroll (Aston Martin) 33
  18. Pierre Gasly (Alpine) 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0
