Classifica Mondiale piloti F1 2025: Norris campione, Verstappen arriva a -2
Pubblicato 5 minuti fa
il
Verstappen / LaPresse
CLASSIFICA PILOTI F1 2025
- Lando Norris (McLaren) 423
- Max Verstappen (Red Bull) 421
- Oscar Piastri (McLaren) 410
- George Russell (Mercedes) 319
- Charles Leclerc (Ferrari) 242
- Lewis Hamilton (Ferrari) 156
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 150
- Alexander Albon (Williams) 73
- Carlos Sainz Jr. (Williams) 64
- Fernando Alonso (Aston Martin) 56
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 51
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49
- Oliver Bearman (Haas) 43
- Liam Lawson (Red Bull / Racing Bulls) 38
- Esteban Ocon (Haas) 38
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls / Red Bull) 33
- Lance Stroll (Aston Martin) 33
- Pierre Gasly (Alpine) 22
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0