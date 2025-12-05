Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Jessie Diggins resta leader

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia.

Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026

1 3535410 DIGGINS Jessie USA 306

2 3505809 SUNDLING Jonna SWE 300

3 3505998 ILAR Moa SWE 299

4 3185551 JOENSUU Jasmi FIN 230

5 3505800 DAHLQVIST Maja SWE 224

6 3506154 KARLSSON Frida SWE 212

7 3425499 WENG Heidi NOR 203

8 3506105 HAGSTROEM Johanna SWE 200

9 3505990 ANDERSSON Ebba SWE 192

10 3185579 MATINTALO Johanna FIN 184

36 3295241 GANZ Caterina ITA 80

38 3295408 CASSOL Federica ITA 77

CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026

1 3506154 KARLSSON Frida SWE 212

2 3425499 WENG Heidi NOR 203

3 3505990 ANDERSSON Ebba SWE 192

4 3535410 DIGGINS Jessie USA 189

5 3505998 ILAR Moa SWE 165

6 3426431 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 154

7 3426849 FOSNAES Kristin Austgulen NOR 119

8 3205407 FINK Pia GER 119

9 3185256 PARMAKOSKI Krista FIN 116

10 3505809 SUNDLING Jonna SWE 114

37 3295241 GANZ Caterina ITA 32

CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026

1 3506105 HAGSTROEM Johanna SWE 200

2 3505809 SUNDLING Jonna SWE 186

3 3185551 JOENSUU Jasmi FIN 167

4 3505800 DAHLQVIST Maja SWE 158

5 3426626 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 150

6 3426496 MYHRVOLD Mathilde NOR 142

7 3185579 MATINTALO Johanna FIN 136

8 3505998 ILAR Moa SWE 134

9 3426112 STENSETH Ane Appelkvist NOR 133

10 3515221 FAEHNDRICH Nadine SUI 121

20 3295408 CASSOL Federica ITA 77