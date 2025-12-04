Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt allunga di forza, Vinatzer accarezza la top-10

Marco Odermatt ha vinto in maniera perentoria la discesa libera di Beaver Creek, prova che ha aperto il fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di sci alpino nel comprensorio statunitense. Il fuoriclasse svizzero ha regalato ancora una volta sprazzi del suo sconfinato talento e si è imposto di forza sulla mitica Birds of Prey, con un vantaggio di trenta centesimi nei confronti dello statunitense Ryan Cochran-Siegle e di 0.69 sul norvegese Adrian Smiseth Sejersted.

Il sigillo firmato sulle nevi americane, dopo un paio di stoccate messe a segno nelle ultime settimane, ha permesso al detentore della Sfera di Cristallo di allungare in testa alla classifica generale. Il fenomeno elvetica svetta con 300 punti e ora può fare affidamento su un margine di 134 lunghezze nei confronti dell’austriaco Marco Schwarz e di 142 sul norvegese Henrik Kristoffersen: la fuga verso la conquista del prestigioso trofeo è ufficialmente partita.

Il migliore degli italiani è Alex Vinatzer, tredicesimo con 89 punti e assente nella gara odierna: l’altoatesino è vicino alla top-10 e tornerà in scena domenica in occasione del gigante che chiuderà il weekend di Beaver Creek. Dominik Paris è risalito al 20mo posto con 64 punti dopo la sesta piazza odierna, mostrando uno stato di forma in crescita. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo la discesa di Beaver Creek.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

1. Marco Odermatt (Svizzera) 300

2. Marco Schwarz (Austria) 166

3. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 158

4. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 152

5. Stefan Brennsteiner (Austria) 150

6. Atle Lie McGrath (Norvegia) 142

7. Paco Rassat (Francia) 140

8. Vincent Kriechmayr (Austria) 127

9. Raphael Haaser (Austria) 118

10. Timon Haugan (Norvegia) 117

13. Alex Vinatzer (Italia) 89

20. Dominik Paris (Italia) 64

49. Guglielmo Bosca (Italia) 32

CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

1. Paco Rassat (Francia) 140

2. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 126

3. Clement Noel (Francia) 102

4. Timon Haugan (Norvegia) 95

5. Armand Marchant (Belgio) 80

6. Eduard Hallberg (Finlandia) 60

6. Atle Lie McGrath (Norvegia) 60

8. Tanguy Nef (Svizzera) 55

9. Laurie Taylor (Gran Bretagna) 50

10. Steven Amiez (Francia) 48

21. Tobias Kastlunger (Italia) 22

32. Alex Vinatzer (Italia) 12

CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

1. Stefan Brennsteiner (AUT) – 150

2. Marco Schwarz (AUT) – 130

3. Henrik Kristoffersen (NOR) – 116

4. Marco Odermatt (SUI) – 100

5. Alex Vinatzer (ITA) – 77

6. Filip Zubcic (CRO) – 76

7. Zan Kranjec (SLO) – 69

8. Atle Lie McGrath (NOR) – 60

9. Thibaut Favrot (FRA) – 54

10. Sam Maes (BEL) – 47

25.Luca De Aliprandini (ITA) – 14

31.Giovanni Borsotti (ITA) – 9

CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

1. Marco Odermatt (Svizzera) 100

2. Vincent Kriechmayr (Austria) 80

3. Raphael Haaser (Austria) 60

4. Stefan Babinsky (Austria) 50

5. Fredrik Moeller (Norvegia) 45

6. Lukas Feurstein (Austria) 40

7. Stefan Rogentin (Svizzera) 36

8. Guglielmo Bosca (Italia) 32

9. Franjo Von Allmen (Svizzera) 29

10. Ryan Cochran-Siegle (Stati Uniti) 26

11. Dominik Paris (Italia) 24

13. Giovanni Franzoni (Italia) 20

CLASSIFICA DISCESA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

1. Marco Odermatt (Svizzera) 100

2. Ryan Cochran-Siegle (USA) 80

3. Adrian Smiseth Sejersted (Norvegia) 60

4. Franjo Von Allmen (Svizzera) 50

5. Vincent Kriechmayr (Austria) 45

6. Dominik Paris (Italia) 40

7. Stefan Eichberger (Austria) 36

8. Stefan Rogentin (Svizzera) 32

9. Alexis Monney (Svizzera) 29

10. Cameron Alexander (Canada) 26

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026

26/10, Sölden (AUT) – Gigante Maschile

16/11, Levi (FIN) – Slalom Maschile

22/11, Gurgl (AUT) – Slalom Maschile

27/11, Copper Mt. (USA) – SuperG Maschile

28/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Maschile

04/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile

05/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile

06/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile

07/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile

13/12, Val d’Isere (FRA) – Gigante Maschile

14/12, Val d’Isere (FRA) – Slalom Maschile

19/12, Val Gardena (ITA) – SuperG Maschile

20/12, Val Gardena (ITA) – Discesa Maschile

21/12, Alta Badia (ITA) – Gigante Maschile

22/12, Alta Badia (ITA) – Slalom Maschile

27/12, Livigno (ITA) – SuperG Maschile

07/01, Madonna di Campiglio (ITA) – Slalom Maschile

10/01, Adelboden (SUI) – Gigante Maschile

11/01, Adelboden (SUI) – Slalom Maschile

16/01, Wengen (SUI) – SuperG Maschile

17/01, Wengen (SUI) – Discesa Maschile

18/01, Wengen (SUI) – Slalom Maschile

23/01, Kitzbühel (AUT) – SuperG Maschile

24/01, Kitzbühel (AUT) – Discesa Maschile

25/01, Kitzbühel (AUT) – Slalom Maschile

27/01, Schladming (AUT) – Gigante Maschile

28/01, Schladming (AUT) – Slalom Maschile

01/02, Crans Montana (SUI) – Discesa Maschile

07/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Maschile

09/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Maschile

11/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Maschile

14/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Maschile

16/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Maschile

28/02, Garmisch-Par. (GER) – Discesa Maschile

01/03, Garmisch-Par. (GER) – SuperG Maschile

07/03, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Maschile

08/03, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Maschile

14/03, Courchevel (FRA) – Discesa Maschile

15/03, Courchevel (FRA) – SuperG Maschile

21/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Discesa Maschile

22/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Super-G Maschile

24/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Gigante Maschile

25/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Slalom Maschile