Coppa del Mondo
Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt allunga di forza, Vinatzer accarezza la top-10
Marco Odermatt ha vinto in maniera perentoria la discesa libera di Beaver Creek, prova che ha aperto il fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di sci alpino nel comprensorio statunitense. Il fuoriclasse svizzero ha regalato ancora una volta sprazzi del suo sconfinato talento e si è imposto di forza sulla mitica Birds of Prey, con un vantaggio di trenta centesimi nei confronti dello statunitense Ryan Cochran-Siegle e di 0.69 sul norvegese Adrian Smiseth Sejersted.
Il sigillo firmato sulle nevi americane, dopo un paio di stoccate messe a segno nelle ultime settimane, ha permesso al detentore della Sfera di Cristallo di allungare in testa alla classifica generale. Il fenomeno elvetica svetta con 300 punti e ora può fare affidamento su un margine di 134 lunghezze nei confronti dell’austriaco Marco Schwarz e di 142 sul norvegese Henrik Kristoffersen: la fuga verso la conquista del prestigioso trofeo è ufficialmente partita.
Il migliore degli italiani è Alex Vinatzer, tredicesimo con 89 punti e assente nella gara odierna: l’altoatesino è vicino alla top-10 e tornerà in scena domenica in occasione del gigante che chiuderà il weekend di Beaver Creek. Dominik Paris è risalito al 20mo posto con 64 punti dopo la sesta piazza odierna, mostrando uno stato di forma in crescita. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo la discesa di Beaver Creek.
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
1. Marco Odermatt (Svizzera) 300
2. Marco Schwarz (Austria) 166
3. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 158
4. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 152
5. Stefan Brennsteiner (Austria) 150
6. Atle Lie McGrath (Norvegia) 142
7. Paco Rassat (Francia) 140
8. Vincent Kriechmayr (Austria) 127
9. Raphael Haaser (Austria) 118
10. Timon Haugan (Norvegia) 117
13. Alex Vinatzer (Italia) 89
20. Dominik Paris (Italia) 64
49. Guglielmo Bosca (Italia) 32
CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
1. Paco Rassat (Francia) 140
2. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 126
3. Clement Noel (Francia) 102
4. Timon Haugan (Norvegia) 95
5. Armand Marchant (Belgio) 80
6. Eduard Hallberg (Finlandia) 60
6. Atle Lie McGrath (Norvegia) 60
8. Tanguy Nef (Svizzera) 55
9. Laurie Taylor (Gran Bretagna) 50
10. Steven Amiez (Francia) 48
21. Tobias Kastlunger (Italia) 22
32. Alex Vinatzer (Italia) 12
CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
1. Stefan Brennsteiner (AUT) – 150
2. Marco Schwarz (AUT) – 130
3. Henrik Kristoffersen (NOR) – 116
4. Marco Odermatt (SUI) – 100
5. Alex Vinatzer (ITA) – 77
6. Filip Zubcic (CRO) – 76
7. Zan Kranjec (SLO) – 69
8. Atle Lie McGrath (NOR) – 60
9. Thibaut Favrot (FRA) – 54
10. Sam Maes (BEL) – 47
25.Luca De Aliprandini (ITA) – 14
31.Giovanni Borsotti (ITA) – 9
CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
1. Marco Odermatt (Svizzera) 100
2. Vincent Kriechmayr (Austria) 80
3. Raphael Haaser (Austria) 60
4. Stefan Babinsky (Austria) 50
5. Fredrik Moeller (Norvegia) 45
6. Lukas Feurstein (Austria) 40
7. Stefan Rogentin (Svizzera) 36
8. Guglielmo Bosca (Italia) 32
9. Franjo Von Allmen (Svizzera) 29
10. Ryan Cochran-Siegle (Stati Uniti) 26
11. Dominik Paris (Italia) 24
13. Giovanni Franzoni (Italia) 20
CLASSIFICA DISCESA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
1. Marco Odermatt (Svizzera) 100
2. Ryan Cochran-Siegle (USA) 80
3. Adrian Smiseth Sejersted (Norvegia) 60
4. Franjo Von Allmen (Svizzera) 50
5. Vincent Kriechmayr (Austria) 45
6. Dominik Paris (Italia) 40
7. Stefan Eichberger (Austria) 36
8. Stefan Rogentin (Svizzera) 32
9. Alexis Monney (Svizzera) 29
10. Cameron Alexander (Canada) 26
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026
26/10, Sölden (AUT) – Gigante Maschile
16/11, Levi (FIN) – Slalom Maschile
22/11, Gurgl (AUT) – Slalom Maschile
27/11, Copper Mt. (USA) – SuperG Maschile
28/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Maschile
04/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile
05/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile
06/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile
07/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile
13/12, Val d’Isere (FRA) – Gigante Maschile
14/12, Val d’Isere (FRA) – Slalom Maschile
19/12, Val Gardena (ITA) – SuperG Maschile
20/12, Val Gardena (ITA) – Discesa Maschile
21/12, Alta Badia (ITA) – Gigante Maschile
22/12, Alta Badia (ITA) – Slalom Maschile
27/12, Livigno (ITA) – SuperG Maschile
07/01, Madonna di Campiglio (ITA) – Slalom Maschile
10/01, Adelboden (SUI) – Gigante Maschile
11/01, Adelboden (SUI) – Slalom Maschile
16/01, Wengen (SUI) – SuperG Maschile
17/01, Wengen (SUI) – Discesa Maschile
18/01, Wengen (SUI) – Slalom Maschile
23/01, Kitzbühel (AUT) – SuperG Maschile
24/01, Kitzbühel (AUT) – Discesa Maschile
25/01, Kitzbühel (AUT) – Slalom Maschile
27/01, Schladming (AUT) – Gigante Maschile
28/01, Schladming (AUT) – Slalom Maschile
01/02, Crans Montana (SUI) – Discesa Maschile
07/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Maschile
09/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Maschile
11/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Maschile
14/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Maschile
16/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Maschile
28/02, Garmisch-Par. (GER) – Discesa Maschile
01/03, Garmisch-Par. (GER) – SuperG Maschile
07/03, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Maschile
08/03, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Maschile
14/03, Courchevel (FRA) – Discesa Maschile
15/03, Courchevel (FRA) – SuperG Maschile
21/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Discesa Maschile
22/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Super-G Maschile
24/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Gigante Maschile
25/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Slalom Maschile