Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin sempre al comando

La statunitense Mikaela Shiffrin resta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile al termine del primo gigante di Tremblant: la nordamericana si attesta a quota 408, portandosi a +122 nei confronti dell’albanese Lara Colturi, seconda con 286.

La prima parentesi in Italia si avrà con le gare, a gennaio, di Tarvisio, una discesa ed un superG, e Plan de Corones, un gigante, prima di lasciare spazio alle Olimpiadi, che per le donne avranno sede a Cortina d’Ampezzo.

Dopo i Giochi, a marzo, nuova parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026

1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 408

2 Lara Colturi Albania 286

3 Lena Duerr Germania 234

4 Alice Robinson Nuova Zelanda 232

5 Paula Moltzan Stati Uniti 227

6 Camille Rast Svizzera 213

7 Zrinka Ljutic Croazia 182

8 Julia Scheib Austria 180

9 Sara Hector Svezia 164

10 Wendy Holdener Svizzera 160

CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026

1 Alice Robinson Nuova Zelanda 232

2 Julia Scheib Austria 180

3 Zrinka Ljutic Croazia 142

4 Camille Rast Svizzera 111

5 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 108

6 Thea Louise Stjernesund Norvegia 105

7 Valerie Grenier Canada 104

8 Paula Moltzan Stati Uniti 100

9 Nina O’Brien Stati Uniti 90

10 Sara Hector Svezia 79

CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026

1 SHIFFRIN Mikaela USA 300

2 COLTURI Lara ALB 220

3 DUERR Lena GER 166

4 HOLDENER Wendy SUI 132

5 MOLTZAN Paula USA 127

6 RAST Camille SUI 102

7 SWENN LARSSON Anna SWE 95

8 TRUPPE Katharina AUT 91

9 AICHER Emma GER 89

10 HECTOR Sara SWE 85

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026

25/10, Sölden (AUT) – Gigante Femminile

15/11, Levi (FIN) – Slalom Femminile

23/11, Gurgl (AUT) – Slalom Femminile

29/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Femminile

30/11, Copper Mt. (USA) – Slalom Femminile

06/12, Tremblant (CAN) – Gigante Femminile

07/12, Tremblant (CAN) – Gigante Femminile

12/12, St.Moritz (SUI) – Discesa Femminile

13/12, St.Moritz (SUI) – Discesa Femminile

14/12, St.Moritz (SUI) – SuperG Femminile

16/12, Courchevel (FRA) – Slalom Femminile

20/12, Val d’Isere (FRA) – Discesa Femminile

21/12, Val d’Isere (FRA) – SuperG Femminile

27/12, Semmering (AUT) – Gigante Femminile

28/12, Semmering (AUT) – Slalom Femminile

03/01, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Femminile

04/01, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Femminile

10/01, Zauchensee (AUT) – Discesa Femminile

11/01, Zauchensee (AUT) – SuperG Femminile

13/01, Flachau (AUT) – Slalom Femminile

17/01, Tarvisio (ITA) – Discesa Femminile

18/01, Tarvisio (ITA) – SuperG Femminile

20/01, Plan de Corones (ITA) – Gigante Femminile

24/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Gigante Femminile

25/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Slalom Femminile

30/01, Crans Montana (SUI) – Discesa Femminile

31/01, Crans Montana (SUI) – SuperG Femminile

08/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Femminile

10/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Femminile

12/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Femminile

15/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Femminile

18/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Femminile

28/02, Soldeu (AND) – Discesa Femminile

01/03, Soldeu (AND) – SuperG Femminile

07/03, Val di Fassa (ITA) – Discesa Femminile

08/03, Val di Fassa (ITA) – SuperG Femminile

14/03, Äre (SWE) – Gigante Femminile

15/03, Äre (SWE) – Slalom Femminile

21/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Discesa Femminile

22/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Super-G Femminile

24/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Slalom Femminile

25/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Gigante Femminile