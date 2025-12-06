Coppa del Mondo
Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin sempre al comando
La statunitense Mikaela Shiffrin resta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile al termine del primo gigante di Tremblant: la nordamericana si attesta a quota 408, portandosi a +122 nei confronti dell’albanese Lara Colturi, seconda con 286.
La prima parentesi in Italia si avrà con le gare, a gennaio, di Tarvisio, una discesa ed un superG, e Plan de Corones, un gigante, prima di lasciare spazio alle Olimpiadi, che per le donne avranno sede a Cortina d’Ampezzo.
Dopo i Giochi, a marzo, nuova parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia.
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026
1 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 408
2 Lara Colturi Albania 286
3 Lena Duerr Germania 234
4 Alice Robinson Nuova Zelanda 232
5 Paula Moltzan Stati Uniti 227
6 Camille Rast Svizzera 213
7 Zrinka Ljutic Croazia 182
8 Julia Scheib Austria 180
9 Sara Hector Svezia 164
10 Wendy Holdener Svizzera 160
CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026
1 Alice Robinson Nuova Zelanda 232
2 Julia Scheib Austria 180
3 Zrinka Ljutic Croazia 142
4 Camille Rast Svizzera 111
5 Mikaela Shiffrin Stati Uniti 108
6 Thea Louise Stjernesund Norvegia 105
7 Valerie Grenier Canada 104
8 Paula Moltzan Stati Uniti 100
9 Nina O’Brien Stati Uniti 90
10 Sara Hector Svezia 79
CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026
1 SHIFFRIN Mikaela USA 300
2 COLTURI Lara ALB 220
3 DUERR Lena GER 166
4 HOLDENER Wendy SUI 132
5 MOLTZAN Paula USA 127
6 RAST Camille SUI 102
7 SWENN LARSSON Anna SWE 95
8 TRUPPE Katharina AUT 91
9 AICHER Emma GER 89
10 HECTOR Sara SWE 85
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026
25/10, Sölden (AUT) – Gigante Femminile
15/11, Levi (FIN) – Slalom Femminile
23/11, Gurgl (AUT) – Slalom Femminile
29/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Femminile
30/11, Copper Mt. (USA) – Slalom Femminile
06/12, Tremblant (CAN) – Gigante Femminile
07/12, Tremblant (CAN) – Gigante Femminile
12/12, St.Moritz (SUI) – Discesa Femminile
13/12, St.Moritz (SUI) – Discesa Femminile
14/12, St.Moritz (SUI) – SuperG Femminile
16/12, Courchevel (FRA) – Slalom Femminile
20/12, Val d’Isere (FRA) – Discesa Femminile
21/12, Val d’Isere (FRA) – SuperG Femminile
27/12, Semmering (AUT) – Gigante Femminile
28/12, Semmering (AUT) – Slalom Femminile
03/01, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Femminile
04/01, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Femminile
10/01, Zauchensee (AUT) – Discesa Femminile
11/01, Zauchensee (AUT) – SuperG Femminile
13/01, Flachau (AUT) – Slalom Femminile
17/01, Tarvisio (ITA) – Discesa Femminile
18/01, Tarvisio (ITA) – SuperG Femminile
20/01, Plan de Corones (ITA) – Gigante Femminile
24/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Gigante Femminile
25/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Slalom Femminile
30/01, Crans Montana (SUI) – Discesa Femminile
31/01, Crans Montana (SUI) – SuperG Femminile
08/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Femminile
10/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Femminile
12/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Femminile
15/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Femminile
18/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Femminile
28/02, Soldeu (AND) – Discesa Femminile
01/03, Soldeu (AND) – SuperG Femminile
07/03, Val di Fassa (ITA) – Discesa Femminile
08/03, Val di Fassa (ITA) – SuperG Femminile
14/03, Äre (SWE) – Gigante Femminile
15/03, Äre (SWE) – Slalom Femminile
21/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Discesa Femminile
22/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Super-G Femminile
24/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Slalom Femminile
25/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Gigante Femminile