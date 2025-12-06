Biathlon
Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026: Johan-Olav Botn consolida la leadership
Dopo la seconda gara stagionale continua il dominio del norvegese Johan-Olav Botn, che resta a punteggio pieno dopo aver conquistato sia l’individuale che la pursuit di Oestersund, in Svezia, e detiene sia il pettorale giallo della generale che i pettorali rossi delle due relative graduatorie di specialità.
La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi.
Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026.
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026
1 BOTN Johan-Olav NOR 180
2 ULDAL Martin NOR 150
3 SAMUELSSON Sebastian SWE 115
4 LAEGREID Sturla Holm NOR 105
5 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 96
6 FILLON MAILLET Quentin FRA 91
7 GIACOMEL Tommaso ITA 78
8 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 69
9 PERROT Eric FRA 65
10 HORN Philipp GER 62
38 HOFER Lukas ITA 16
47 ZENI Elia ITA 8
50 BIONAZ Didier ITA 5
CLASSIFICA INDIVIDUALE COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026
1 BOTN Johan-Olav NOR 90
2 ULDAL Martin NOR 75
3 SAMUELSSON Sebastian SWE 65
4 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 55
5 LAEGREID Sturla Holm NOR 50
6 NELIN Jesper SWE 45
7 GIACOMEL Tommaso ITA 41
8 HORN Philipp GER 37
9 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 34
10 PERROT Eric FRA 31
33 ZENI Elia ITA 8
36 BIONAZ Didier ITA 5
38 HOFER Lukas ITA 3
CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026
1 BOTN Johan-Olav NOR 90
2 ULDAL Martin NOR 75
3 FILLON MAILLET Quentin FRA 65
4 LAEGREID Sturla Holm NOR 55
5 SAMUELSSON Sebastian SWE 50
6 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 45
7 BAKKEN Sivert Guttorm NOR 41
8 GIACOMEL Tommaso ITA 37
9 PERROT Eric FRA 34
10 STEFANSSON Malte SWE 31
28 HOFER Lukas ITA 13