Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Dorothea Wierer leader dopo l’individuale di Oestersund!
La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi.
Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026.
Dopo l’individuale di Oestersund, prima gara stagionale, in testa alla classifica generale e, ovviamente, alla graduatoria di specialità, si trova l’azzurra Dorothea Wierer, la quale indosserà il pettorale giallo nella prossima gara e quello rosso nella prossima prova con il medesimo format.
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2025-2026
1 WIERER Dorothea ITA 90
2 LEINAMO Sonja FIN 75
3 BENED Camille FRA 65
4 JEANMONNOT Lou FRA 55
5 OEBERG Hanna SWE 50
6 CLOETENS Maya BEL 45
7 BASERGA Amy SUI 41
8 OEBERG Elvira SWE 37
9 MAGNUSSON Anna SWE 34
10 VITTOZZI Lisa ITA 31
11 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 30
12 KIRKEEIDE Maren U23 NOR 29
13 RICHARD Jeanne FRA 28
14 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 27
15 MINKKINEN Suvi FIN 26
16 REPINC Lena U23 SLO 25
17 HETTICH-WALZ Janina GER 24
18 LIE Lotte BEL 23
19 GANDLER Anna AUT 22
20 KLEMENCIC Polona SLO 21
21 ZDOUC Dunja AUT 20
22 CARRARA Michela ITA 19
23 HRISTOVA Lora U23 BUL 18
24 VOBORNIKOVA Tereza CZE 17
25 MICHELON Oceane FRA 16
26 LEHTONEN Venla FIN 15
27 MAKA Anna POL 14
28 VOLFA Estere U23 LAT 13
29 PREUSS Franziska GER 12
30 HAMALAINEN Inka U23 FIN 11
31 DIMITROVA Valentina U23 BUL 10
32 JUPPE Anna AUT 9
33 SIDOROWICZ Natalia POL 8
34 TOMINGAS Tuuli EST 7
35 KERANEN Noora Kaisa FIN 6
36 HALVARSSON Ella SWE 5
37 ANDEXER Anna U23 AUT 4
38 MENGIN Amandine U23 FRA 3
39 VOIGT Vanessa GER 2
40 GASPARIN Aita SUI 1
