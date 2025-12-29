Ciclocross, Van der Poel detta legge anche a Loenhout. Van Aert affossato da due forature

Mathieu Van der Poel conserva la sua imbattibilità stagionale nel ciclocross e vince per dispersione anche a Loenhout, in occasione della quinta manche del X2O Trofee 2025-2026. Il fuoriclasse neerlandese colleziona dunque il sesto successo nel giro di sedici giorni, confermando una netta superiorità sul resto della concorrenza e restando il favorito principale in vista dei Campionati Mondiali (30 gennaio-1 febbraio) da disputare in casa a Hulst.

Il sette volte campione iridato ha completato la prova odierna in 57’48”, infliggendo distacchi siderali a tutti gli avversari anche grazie alle disavventure del suo storico rivale Wout Van Aert. Il formidabile corridore belga della Visma-Lease a Bike era riuscito infatti almeno inizialmente a tenere il passo di Van der Poel, perdendo però terreno per una foratura nel corso del terzo giro e sprofondando definitivamente a causa di una seconda foratura nel finale.

Van Aert, solo decimo al traguardo con un distacco di 1’26” dal vincitore, è sicuramente il grande sconfitto di giornata anche se la sua prestazione va considerata tutto sommato positiva al netto dei due incidenti di percorso che gli sono costati la piazza d’onore. A Loenhout il podio è stato completato dal padrone di casa belga Niels Vandeputte e dall’olandese Joris Nieuwenhuis, rispettivamente secondo e terzo a 46 e 57″ dalla vetta. Buona gara per il campione italiano Gioele Bertolini, sesto dopo aver sprintato alla fine per la top3.