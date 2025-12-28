Ciclocross: Thibau Nys beffa in volata Del Grosso a Dendermonde. Sesto van Aert

Thibau Nys si aggiudica la prova maschile Elite della Coppa del Mondo di ciclocross a Dendermonde, centrando la terza vittoria stagionale nel circuito e confermando il suo status di anti-van der Poel in un contesto senza il campione olandese.

Il campione belga è riuscito a fare la differenza nel giro conclusivo e l’ha spuntata in volata sul campione neerlandese Tibor del Grosso e sull’altro belga, leader della classifica di Coppa, Laurens Sweeck.

Ci si aspettava tanto da Wout van Aert, ma il corridore della Visma | Lease a Bike è ancora lontano dalla migliore condizione. Un tentativo di attacco nel decimo giro, poi la benzina è finita sul finale, chiudendo dunque in sesta posizione.

Italiani lontanissimi dalle posizioni di rilievo. Il migliore, al trentunesimo posto, è Filippo Agostinacchio, mentre 48mo è Tito Vicini. Non ha concluso la prova Gioele Bertolini.