Quando il ciclocross oggi in tv, Anversa 2025: orari Van der Poel e Van Aert, canale, streaming

Dopo il grande spettacolo di Namur, la Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026 è pronta a vivere due tappe in due giorni. Anversa e Koksijde saranno infatti le due località nella quali si disputeranno le due gare rispettivamente in programma sabato 20 e domenica 21 dicembre. Si parte oggi quindi con un quinto appuntamento stagionale che promette grande divertimento.

LA DIRETTA LIVE DEL CICLOCROSS MASCHILE AD ANVERSA DALLE 15.10

Torna infatti il grande duello tra i due massimi interpreti delle gare nel fango: Mathieu Van Der Poel e Wout Van Aert. L’olandese, dopo i problemi fisici, è tornato in gara a Namur vincendo nonostante una condizione non ideale. Per il belga, invece, si tratta di un vero e proprio esordio stagionale, a tre mesi dall’ultima gara su strada.

Si tratta del 200esimo confronto tra Van der Poel e Van Aert (contando anche le gare giovannili), motivo in più per regalare spettacolo al pubblico di Anversa. Vedremo se sarà subito una lotta a due per la vittoria oppure se qualcun altro riuscirà a sfruttare una forma migliore per imporsi.

PROGRAMMA CICLOCROSS ANVERSA 2025

Sabato 20 dicembre

Ore 13.40 Donne Elite

Ore 15.10 Uomini Elite

DOVE VEDERE CICLOCROSS ANVERSA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 15.25

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 dalle 13.30, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport