Ciclocross: Mathieu van der Poel vuole la tripletta a Koksijde, non c’è van Aert

Koksijde torna a illuminare il calendario della Coppa del Mondo di ciclocross con il leggendario Duinencross che torna in scena dopo quattro anni di assenza dal circuito UCI. Solamente una categoria in gara oggi, quella degli élite uomini, in terra belga. Anche qui, come accaduto ieri ad Anversa, è la sabbia la protagonista del circuito.

Come favorito assoluto ovviamente c’è Mathieu van der Poel che ieri ha veramente lasciato le briciole ai rivali, staccandoli sin dal primo giro e dominando in lungo e in largo la gara. Anche in questa località ci sono bei ricordi per l’uomo dell’Alpecin-Deceuninck che vanta tre successi consecutivi tra 2017 e 2019.

Oggi ancor di più il neerlandese campione del mondo in carica potrebbe fare il vuoto: assenti infatti i rivali di lusso come Thibau Nys e Wout van Aert, il campo sembra libero per una fuga solitaria. Gli avversari più accreditati sono i due belgi sul podio ieri: Laurens Sweeck ed Emiel Verstrynge.

In casa Italia spazio a Federico Ceolin, Filippo Fontana e Filippo Agostinacchio.