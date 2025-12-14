Ciclocross: Mathieu van der Poel torna da padrone, vittoria a Namur. Bene Mattia Agostinacchio

È tornato, alla sua maniera. Vittoria numero 29 nella Coppa del Mondo di ciclocross per Mathieu van der Poel che debutta come meglio non poteva in terra belga a Namur. La sua stagione si è aperta oggi, ovviamente trionfando con la maglia di campione del mondo sulle spalle per l’atleta dell’Alpecin-Deceuninck.

E pensare che il lavoro non è stato facile come altre volte: nelle prime tornate c’era stata una caduta per il fuoriclasse neerlandese che poi ha dovuto fare i conti con il talento del campione belga Thibau Nys. Proprio nell’ultimo giro però la caduta del corridore della Baloise Glowi Lions ha spianato la strada a van der Poel che si è involato in solitaria verso il traguardo.

Secondo, a 9”, proprio Nys, comunque brillantissimo, terzo è un altro belga, Michael Vanthourenhout, che anticipa Lars van der Haar e Emiel Verstrynge.

In casa Italia da sottolineare la prova di Mattia Agostinacchio: il classe 2007 della EF Education – EasyPost – Oatly è stato strepitoso nel centrare una tredicesima posizione al debutto in una gara élite, risultato da predestinato. Ventitreesimo l’altro Agostinacchio, Filippo, trentunesimo Stefano Viezzi.