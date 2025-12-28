Ciclocross, Lucinda Brand si prende anche Dendermonde. Ennesimo successo in Coppa del Mondo

Un dominio totale. Lucinda Brand si è imposta anche in quel di Dendermonde, località del Belgio quest’oggi teatro dell’ottava tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di ciclocross. Sesto successo consecutivo per Brand, capace di dettare il ritmo per buona parte della gara.

L’attuale leader della classifica generale è partita infatti dal terzo piazzamento, mettendosi all’inseguimento della francese classe 2001 Amandine Fouqanet, in testa dopo il primo giro, poi raggiunta e sorpassata al terzo, dove ha anche provato una fuga, non riuscita nelle prime battute, salvo poi realizzare un’accelerata in discesa, facendo saggiare la polvere alla diretta rivale, in ritardo di 9″ al termine della tornata.

Da lì in avanti, è solo ordinaria amministrazione, ed a dimostrarlo sono i numeri, dato che la ciclista è arrivata al traguardo in solitaria fermando il cronometro in 51’06”, staccando di 11″ Puck Pieterse e di 23″ la già citata Amandine Fouqenet, rispettivamente seconda e terza. Bene anche Celyn Alvarado, quarta a 35″, e Marion Norbert Riberolle, quinta a 47″. Solo 13ma l’altra grande attesa, Inge van Der Heijden, con 2’30” di ritardo.

La miglior italiana del lotto è invece Rebecca Gariboldi, la quale si classifica 18ma con un gap di 2’49”. Posizione numero 22 invece per Carlotta Borello, a 3’11”, poi 26ma Lucia Bramati, a 3’41”, ed infine 30ma Letizia Borghesi a 3’30”.