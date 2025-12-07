Ciclocross, Lucilla Brand trionfa in Coppa del Mondo a Terralba. Casasola in Top-5

Lucinda Brand concede il bis e trionfa anche terza tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Terralba. Dopo il successo nel secondo appuntamento di Tabor, l’olandese conquista anche la vittoria in Italia, confermando il suo straordinario momento di forma. Una vittoria arrivata in solitaria, con Brand che ha davvero dominato la competizione.

Al secondo posto ha concluso la connazionale Anniek van Alphen, staccata di venti secondi dalla vincitrice. Sul podio ci sale anche Shirin Van Anrooj, con un ritardo di 33 secondi dalla compagna di squadra. Il poker olandese in classifica è completato da Leonine Bentveld con un ritardo di oltre un minuto (+1’02) dalla testa della classifica.

Sara Casasola ha concluso al quinto posto, non riuscendo a battere Bentveld allo sprint. Una buona gara comunque quella dell’azzurra, che ha chiuso davanti ad altre due olandesi Mannon Baker e Denise Betsema.

Oltre all’Olanda, c’è anche tanta Italia con Rebecca Gariboldi e Lucia Bramati, che avevano concluso rispettivamente in ottava e nona posizione. Completa la Top-10 un’altra olandese, Annemarie Worst. Tredicesima Carlotta Borello, mentre è sedicesima Giorgia Pellizzotti.