Ciclocross, Haverdings vince tra gli under 23 a Dendermonde. Agostinacchio non termina la gara

Arriva la tripletta per David Haverdings nella Coppa del Mondo under 23 di ciclocross. Dopo i successi ottenuti in quel di Tabor e Koksijde, il neerlandese, classe 2004, si impone anche sul fango belga di Dendermonde, conquistando anche la leadership nella classifica del massimo circuito internazionale.

Successo in rimonta per il corridore della Baloise Glowi Lions, che è riuscito a sopravanzare sul finale i belgi Arthur Van Den Boer e Yordi Corsus, i quali hanno chiuso entrambi a 5” dalla vetta. Quarto posto, invece, per il francese Aubin Sparfel, a 10″.

In casa Italia il migliore è Stefano Viezzi: l’azzurro della Alpecin-Deceuninck Development Team chiude in sesta posizione con 14” di ritardo. Tommaso Cafueri chiude 27°, invece Mattia Agostinacchio è stato costretto a ritirarsi dopo sei giri dei dieci previsti.