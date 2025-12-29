Ciclismo, Remco Evenepoel: “Posso vincere il Tour e battere Pogacar”

Prosegue la preparazione per la prossima stagione Remco Evenepoel, avvistato in questi giorni anche sul percorso del Giro delle Fiandre. Per il campione belga sarà un 2026 nuovo, dopo il passaggio alla Red Bull Bora Hansgrohe, nel quale il due volte campione del mondo a cronometro punterà senza esitazioni alla vittoria della Grande Boucle.

Dopo il ritiro dell’anno scorso ed il terzo posto ottenuto nel 2024, Evenepoel è pronto ora a tentare l’assalto al Tour de France, affiancato da compagni di primissimo livello. Non sarà opera facile, considerato che il nativo di Schepdaal dovrà battere il quattro volte campione Tadej Pogacar, che quest’anno lo ha sempre anticipato (ad eccezione della cronometro mondiale).

Intanto, Evenepoel si mostra molto sicuro di sé in un’intervista rilasciata a Sporza: “Se penso di poter vincere il Tour de France? Sì. Se alla Volta a Catalunya saprò dimostrare di essere pronto per vincere, come nel 2023, allora penso di poter raggiungere il livello che serve per il Tour. In questa squadra, con tutto il sostegno e il lavoro scientifico, c’è ancora spazio per migliorare”.

“Io comunque punto a essere migliore di lui. È difficilissimo, ma è anche il motivo per cui ho cambiato squadra: per fare quei passi in più. Devo migliorare negli sforzi ad alta intensità. Quando Pogačar attacca, riesco a stargli dietro per un po’, ma non abbastanza. È lì il margine di crescita. Ho ritrovato la voglia di fare una fatica tremenda in allenamento, che è fondamentale per superare i propri limiti”.

Sul ritiro al Giro d’Italia nel 2023 ha concluso: “È il più grande ‘cosa sarebbe successo se?’ della mia carriera. Penso che l’avrei vinto. A quel punto mi sarebbe mancato solo il Tour per la Tripla Corona. Invece… devo ancora vincerne due”.