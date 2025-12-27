Ciclismo

Ciclismo, perché le Professional italiane saranno 3 e non 4: la ex Colpack avrà licenza straniera. Ma i corridori in rosa…

La stagione del ciclismo si appresta ad iniziare e ci sarà una novità per quanto riguarda la categoria UCI ProTeams, le cosiddette Professional. Saranno tre le squadre italiane presenti, anzi, diciamo tre e mezza.

Oltre alle ormai note, nonostante le novità di sponsor, Bardiani CSF 7 Saber, Solution Tech NIPPO Rali e Team Polti VisitMalta, è salita di categoria anche la ex Colpack, ora MBH Bank CSB Telecom Fort. Squadra di fortissima matrice italiana e anche di composizione, ma che, visto lo sponsor più rilevante, veste licenza ungherese.

Andiamo a scoprire le rose di tutte e quattro le compagini.

MBH Bank CSB Telecom Fort

# ridername age
1  PEÁK Barnabás 27
2  VALENT Márk 21
3  TAKÁCS Zsombor Tamás 19
4  DINA Márton 29
5  MAKRAI Bálint 19
6  VERRE Alessandro 24
7  FANCELLU Alessandro 25
8  ZOCCARATO Samuele 27
9  BURATTI Nicolò 24
10  BAGATIN Christian 23
11  CRETTI Luca 24
12  BRACALENTE Diego 21
13  MASCIARELLI Lorenzo 22
14  NESPOLI Lorenzo 21
15  CIPOLLINI Edoardo 20
16  AMBROSINI Matteo 23
17  CHESINI Cesare 21
18  PERSICO Davide 24
19  MASNADA Fausto 32
20  GRUSZCZYNSKI Filip 20
21  BUDZIŃSKI Marcin 27

Bardiani CSF 7 Saber

# ridername age
1  ROJAS Vicente 23
2  HERREÑO Martin Santiago 19
3  CRUZ Edward 19
4  PALETTI Luca 21
5  PINAZZI Mattia 24
6  MARTINELLI Alessio 24
7  TAROZZI Manuele 27
8  TURCONI Matteo 18
9  MANENTI Marco 23
10  COVILI Luca 28
11  MAGLI Filippo 26
12  COLNAGHI Luca 26
13  CONFORTI Lorenzo 21
14  TOLIO Alex 25
15  STENICO Mattia 19
16  MONTAGNER Andrea 19
17  FERRARO Santiago 19
18  CETTOLIN Filippo 19
19  ZANONCELLO Enrico 28
20  MARCELLUSI Martin 25
21  TURCONI Filippo 20

Solution Tech NIPPO Rali

# ridername age
1  BONNEU Kamiel 26
2  BALMER Alexandre 25
3  UMBA Santiago 23
4  GRANGER Ben 25
5  PIRAS Andrea 23
6  IACCHI Alessandro 26
7  FABBRO Matteo 30
8  CONTI Valerio 32
9  REGNANTI Matteo 24
10  GAZZOLI Michele 26
11  NENCINI Tommaso 25
12  VERRANDO Luca 21
13  ARASHIRO Yukiya 41
14  MEO Felix James 28
15  ARCHIBOLD Franklin 28
16  GONZÁLEZ Roberto Carlos 31
17  SAMUDIO Carlos 28
18  ĐURIĆ Đorđe 25
19  RAJOVIĆ Dušan 28
20  FINKŠT Tilen 28

Team Polti VisitMalta

# ridername age
1  CROZZOLO Fabrizio 20
2  GÓMEZ Germán Darío 24
3  PEÑALVER Manuel 27
4  BENITO Adrián 21
5  SEVILLA Diego Pablo 29
6  SERRANO Javier 24
7  GARCÍA Pablo 24
8  TERCERO Fernando 23
9  MUÑOZ Francisco 24
10  GIULIANO Dario 20
11  BESSEGA Tommaso 21
12  TONELLI Alessandro 33
13  MAESTRI Mirco 34
14  BAIS Mattia 29
15  BAIS Davide 27
16  BELLETTA Dario Igor 21
17  BESSEGA Gabriele 21
18  PESENTI Thomas 26
19  CRESCIOLI Ludovico 22
20  PIETROBON Andrea 26
21  LONARDI Giovanni 29
22  RACCAGNI Gabriele 22
23  MIFSUD Andrea 26
24  BUTTIGIEG Aidan 28
