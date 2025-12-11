Ciclismo
Ciclismo, l’UCI assegna le licenze per il prossimo triennio: tre squadre italiane tra le Professional
L’UCI ha assegnato le licenze World Tour e Professional sia per gli uomini che per le donne per il prossimo triennio: l’Italia conterà su tre squadre Professional maschili, overo Bardiani CSF, Team Polti VisitMalta e Toscana Nippo Rali.
Nel complesso sono state rilasciate nel settore maschile licenze per 18 squadre WorldTour e 16 Professional, con la fusione tra Lotto ed Intermarché-Wanty, sotto la denominazione di Lotto-Intermarché, formazione che correrà nella categoria World Tour.
Non sono state accettate nel World Tour la Cofidis e la Pinarello Q36.5, che saranno Professional, mentre tra le donne sono 14 le squadre World Tour e 7 le Professional, con l’ingresso della EF Education-Oatly nella massima categoria.
LICENZE UCI PROSSIMO TRIENNIO
Squadre World Tour maschili
ALPECIN – PREMIER TECH (APC – BEL)
BAHRAIN VICTORIOUS (TBV – BRN)
DECATHLON CMA CGM TEAM (DCT – FRA)
EF EDUCATION – EASYPOST (EFE – USA)
GROUPAMA – FDJ UNITED (GFC – FRA)
INEOS GRENADIERS (IGD – GBR)
LIDL – TREK (LTK – GER)
LOTTO INTERMARCHÉ (LOI – BEL)
MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)
NSN CYCLING TEAM (NSN – SUI)
RED BULL – BORA – HANSGROHE (RBH – GER)
SOUDAL QUICK-STEP (SOQ – BEL)
TEAM JAYCO ALULA (JAY – AUS)
TEAM PICNINC POSTNL (TPP – NED) – Limitatamente al 2026
TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL – NED)
UAE TEAM EMIRATES XRG (UAD – UAE)
UNO-X MOBILITY (UXM – NOR)
XDS ASTANA TEAM (XAT – KAZ)
Squadre Professional maschili
BARDIANI CSF (BCS – ITA)
BURGOS – BURPELLET – BH (BBH – ESP)
CAJA RURAL – SEGUROS RGA (CJR – ESP)
COFIDIS (COF – FRA)
EQUIPO KERN PHARMA (EKP – ESP)
EUSKALTEL – EUSKADI (EUS – ESP)
MBH BANK CSB TELECOM FORT (MBH – HUN)
MODERN ADVENTURE PRO CYCLING (MAP – USA)
PINARELLO – Q36.5 PRO CYCLING TEAM (Q36 – SUI)
TEAM FLANDERS – BALOISE (TFB – BEL)
TEAM NOVO NORDISK (TNN – USA)
TEAM POLTI VISITMALTA (PTV – ITA)
TOSCANA NIPPO RALI (TFT – ITA)
TOTALENERGIES (TEN – FRA)
TUDOR PRO CYCLING TEAM (TUD – SUI)
UNIBET ROSE ROCKETS (RKT – FRA)
Squadre World Tour femminili
AG INSURANCE – SOUDAL TEAM (AGS – BEL)
CANYON//SRAM ZONDACRYPTO (CSZ – GER)
EF EDUCATION – OATLY (EFO – USA)
FDJ UNITED – SUEZ (TFS – FRA)
FENIX – PREMIER TECH (FPT – BEL)
HUMAN POWERED HEALTH (HPH – USA)
LIDL – TREK (LTK – GER)
LIV – ALULA – JAYCO (LIV – AUS)
MOVISTAR TEAM (MOV – ESP)
TEAM PICNIC POSTNL (TPP – NED)
TEAM SD WORX – PROTIME (SDW – NED)
TEAM VISMA | LEASE A BIKE (TVL – NED)
UAE TEAM ADQ (UAD – UAE)
UNO-X MOBILITY (UXM – NOR)
Squadre Professional femminili
COFIDIS WOMEN TEAM (CWT – FRA)
LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSKADI (LKF – ESP)
LOTTO LADIES (LOL – BEL)
MA PETITE ENTREPRISE (MPE – FRA)
MAYENNE MONBANA MY PIE (MMM – FRA)
ST MICHEL – PREFERENCE HOME – AUBER93 (AUB – FRA)
VOLKERWESSELS CYCLING TEAM (VCT – NED)