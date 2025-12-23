Strada
Ciclismo, i fornitori di biciclette per il 2026: i marchi dei telai delle squadre World Tour. Confermate 4 aziende italiane
I ciclisti si stanno allenando durante il periodo invernale e si stanno preparando in altura per farsi trovare pronti in vista dell’inizio della prossima stagione. Il 2026 è alle porte e si preannuncia, come sempre, molto ricco e intenso: le grandi corse a tappe, le consuete Classiche, i Mondiali riempiranno un’annata agonistica che metterà a dura prova tutti i corridori. Questo periodo senza eventi serve anche per conoscere i compagni di squadra e per fare gruppo durante i vari raduni, ma anche per provare i nuovi materiali.
Le aziende che forniscono biciclette e telai alle varie squadre World Tour propongono costantemente delle novità con lo scopo di migliorare le prestazioni, inoltre anche realtà del massimo circuito internazionale hanno cambiato fornitore e dunque sarà necessario lavorare per trovare il feeling con le nuove proposte. Testare le nuove biciclette e capire i segreti dei mezzi è cruciale per ottenere determinati risultati e non bisogna lasciare nulla al caso. Quali saranno i fornitori di biciclette e di telai delle squadre World Tour per il 2026?
Ci sono delle novità: la Israel ha cambiato nome diventando NSN Cycling Team ed è approdata nel World Tour, passando da Factor a Scott; la Uno-X Mobility ha operato il salto di categoria, rimanendo fedele alla Ridley; la Bahrain Victorious ha lasciato la Merida e ha scelto la Bianchi; la nuova squadra nata dalla fusione tra Lotto e Intermarché sarà seguita dalla Orbea.
Sono ben quattro i marchi italiani presenti: Wilier con Groupama-FDJ, Pinarello con Ineos Grenadiers, Colnago con UAE Emirates e Bianchi con Bahrain Victorious. Di seguito tutti i marchi di biciclette e telai per le squadre World Tour nel 2026.
MARCHE TELAI WORLD TOUR CICLISMO 2026
Alpecin-Deceuninck (Paesi Bassi): Canyon (confermata)
Bahrain Victorious (Bahrain): Bianchi (nuova, da Merida)
Decathlon AG2R La Mondiale (Francia): Van Rysel (confermata)
EF Education-EasyPost (USA): Cannondale (confermata)
Groupama-FDJ (Francia): Wilier (confermata)
Ineos Grenadiers (Gran Bretagna): Pinarello (confermata)
Intermarché-Wanty-Gobert (Belgio): Cube (confermata)
Lidl Trek (USA): Trek (confermata)
Lotto-Intermarché (Belgio): Orbea (nuova, fusione: la Intermarché aveva Cube, mentre Orbea forniva Lotto)
Movistar (Spagna): Canyon (confermata)
NSN Cycling Team (Svizzera): Scott (nuova squadra World Tour, è la vecchia Israel Premier Tech: fornitore nuovo, da Factor)
Red Bull-Bora-hansgrohe (Germania): Specialized (confermata)
Soudal-QuickStep (Belgio): Specialized (confermata)
Team Jayco-AlUla (Australia): Giant (confermata)
Team Picnic-PostNL (Paesi Bassi): Lapierre (confermata)
Team Visma | Lease a Bike (Paesi Bassi): Cervélo (confermata)
UAE Team Emirates (Emirati Arabi Uniti): Colnago (confermata)
Uno-X Mobility (Norvegia): Ridley (nuova squadra World Tour, fornitore confermato)
XDS Astana (Kazakhstan): XDS (confermata)