Ciclismo, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il conto alla rovescia verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 è già cominciato, è stato svelato il programma giornaliero dei Giochi e da tempo si conosce quali saranno i titoli che verranno messi in palio nei vari sport. Per quanto riguarda il ciclismo su strada, sono previste le consuete quattro prove (due per genere): la gara in linea e la cronometro individuale. Ogni Nazione potrà convocare massimo quattro atleti: tutti i selezionati di un Paese potranno disputare la prova in linea e massimo due potranno prendere parte all’evento contro il tempo.

Il totale di partecipanti è di 180: 172 qualificati sul campo, quattro pass per gli USA in qualità di Paese ospitante (ma si andrà alla ricollocazione se gli americani dovessero qualificarsi per meriti agonistici) e due posti assegnati dalla Tripartite Commission seguendo i consueti criteri di universalità. Come verranno assegnati i pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 per quanto riguarda il ciclismo? Si utilizzerà il ranking UCI, ovvero la classifica stilata dall’Unione Ciclistica Internazionale, in base all’aggiornamento del 19 ottobre 2027 (al termine di quella stagione agonistica).

Nello specifico: quattro posti per ciascuna delle prime cinque Nazioni in graduatoria, tre a quelle tra il sesto e il decimo posto, due a quelle tra l’undicesima e la ventesima posizione, uno a quelle tra la 21ma e la 43ma piazza. Sul fronte individuale verranno assegnati due pass ai Campionati Africani, Asiatici e delle Americhe.

COME CI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI DI LOS ANGELES 2028 NEL CICLISMO?

