Ciclismo: assegnati gli Europei del 2028 ai Paesi Bassi, si gareggerà nel Brabante Settentrionale

Tornano nei Paesi Bassi gli Europei di ciclismo su strada. A cinque anni di distanza dall’appuntamento di Drenthe, che esaltò il pubblico per la sfida tutta in casa Visma tra Christophe Laporte e Wout van Aert, nel 2028 la competizione continentale si svolgerà nel Brabante Settentrionale.

Le parole di Maurice Leeser, amministratore delegato della federciclismo locale: “Il ciclismo unisce le persone, offre libertà e contribuisce a una società sana. È fantastico che la provincia del Brabante Settentrionale e i suoi partner siano parte integrante di questo festival del ciclismo, ospitando ben tre eventi sportivi di alto livello nel 2028. Insieme ai nostri corridori, alle società ciclistiche, ai volontari e ai partner, dimostriamo come lo sport (di alto livello), il divertimento e l’impatto sociale possano andare di pari passo”.

Sull’evento ha parlato anche il responsabile allo sport della Provincia Bas Maes: “Sono orgoglioso che il Brabante e il ciclismo siano ancora una volta indissolubilmente legati in questo modo. Qui è stata scritta la storia del ciclismo, e qui il ciclismo è diventato uno sport popolare. Con questi tre campionati internazionali, onoriamo il passato e allo stesso tempo investiamo nel futuro. In particolare, vogliamo avvicinare più bambini e giovani alla bicicletta e mostrare come il ciclismo unisca le comunità”.

Ancora ovviamente non si sa nulla sia per le date, né tantomeno per il percorso, che potrebbe però vista la conformazione delle strade, risultare ideale per gli uomini da classiche. Ci sarà spazio per il beniamino del pubblico Mathieu van der Poel?