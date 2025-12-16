Christian Bacico positivo al clostebol: arriva la sospensione cautelare. Rischio squalifica

Christian Bacico è risultato positivo al clostebol metabolita in occasione di un controllo antidoping disposto da NADO Italia e il Tribunale Nazionale Antidoping ha disposto la sospensione cautelare del nuotatore, che resterà in vigore in attesa degli sviluppi del procedimento e delle decisioni che verranno prese dagli organi competenti.

Il 20enne lombardo si era messo in luce agli ultimi Mondiali di nuoto: a Singapore, infatti, aveva contribuito al sesto posto della 4×100 mista mixed (con tanto di frazione a dorso chiusa in 52.68 in batteria), era stato decimo sui 100 dorso (52.72 in batteria e in semifinale) e aveva stabilito il primato nazionale cadetti sui 200 dorso (1:56.02, secondo italiano di sempre sulla distanza).

Christian Bacico rischia una squalifica, nei prossimi mesi si scoprirà quale sarà il provvedimento preso dagli organi competenti. Il clostebol, che è vietato da più di trent’anni, è la stessa sostanza a cui risultò positivo Jannik Sinner nella passata stagione e che portò a una squalifica di tre mesi per il tennista altoatesino, quest’anno capace di vincere Australian Open, Wimbledon e ATP Finals.