Chieri rimonta con le spalle al muro in Coppa Italia: Nervini in doppi cifra, Kunzler scatenata e Busto Arsizio cede

Chieri soffre, va sotto per 1-2 e scivola sul 7-10 nel quarto set, ma nel momento più critico, quando era con le spalle al muro e a serio rischio eliminazione è riemersa in maniera granitica, ha trascinato la contesa al tie-break e poi ha battuto Busto Arsizio per 3-2 (25-27; 25-22; 25-27; 25-20; 15-8) nel quarto di finale della Coppa Italia 2026 di volley femminile, meritandosi così la qualificazione alla Final Four, che andrà in scena nel weekend del 24-25 gennaio a Torino.

La compagine piemontese ha prevalso di fronte al proprio pubblico del PalaFenera e si è così guadagnata la semifinale contro Scandicci (3-2 contro Vallefoglia), mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno Conegliano (detentrice del trofeo, 3-1 contro Bergamo) e Novara (3-1 contro Milano). Il fronte offensivo delle padrone di casa ha fatto la differenza con Anett Németh (23 punti), Laura Kunzler (27) e Stella Nervini (16) sugli scudi, da annotare anche gli otto punti di Anna Gray.

La terza testa di serie del tabellone, che si sta rendendo protagonista di una stagione sopra le righe alle spalle di Conegliano e Scandicci, ha arginato le arrembanti Farfalle, presentatasi da sesta forza del girone d’andata di Serie A1, trascinate da Josephine Obossa (23 punti), Silke van Avermaet (13), Valeria Battista (15) e Melanie Parra (14).