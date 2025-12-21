Chi sarà il prossimo allenatore di Carlos Alcaraz? Cinque ipotesi dalla Spagna

Carlos Alcaraz ha messo fine ad una collaborazione di oltre sette anni, dicendo addio al suo coach Juan Carlos Ferrero e voltando pagina in vista del 2026. Un divorzio sicuramente inatteso almeno a livello di tempistiche, con il murciano che è reduce da una stagione eccezionale chiusa in vetta al ranking mondiale con all’attivo due titoli Slam conquistati a Parigi e New York.

Il 22enne spagnolo ripartirà a gennaio in Australia da un punto fermo, promuovendo in via provvisoria un elemento importante del suo entourage come Samuel Lopez al ruolo di capo allenatore. Lopez che era stato premiato tra l’altro insieme a Ferrero recentemente dall’ATP come coach dell’anno e che conosce alla perfezione pregi e difetti di Carlitos.

La fuoriuscita di Ferrero dallo staff porterà ad un maggiore coinvolgimento di Alvaro (ex calciatore), il maggiore dei fratelli Alcaraz che ora avrà la possibilità di stare al fianco di Lopez con delle responsabilità in più. Vedremo quanto durerà questa nuova versione dell’entourage del tennista iberico, che potrebbe scegliere nelle prossime settimane di aggiungere una figura per sostituire il suo ex capo allenatore.

In Spagna è già partito il toto-coach ed i due nomi più caldi sembrano quelli di David Ferrer (capitano non giocatore della selezione spagnola di Coppa Davis) e Carlos Moyà (ex numero 1 al mondo che ha lavorato anche con Rafael Nadal nella seconda parte della sua carriera), ma emergono anche delle possibili suggestioni come Andy Murray, Goran Ivanisevic, Ivan Lendl e Boris Becker (queste ultime due soluzioni vengono citate soprattutto fuori dai confini iberici) oltre ad una soluzione meno affascinante ma forse più percorribile a livello logistico come Nicolas Almagro.