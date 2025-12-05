Chi partecipa alle Next Gen ATP Finals? Due nomi di lusso e un regolamento speciale: tutte le novità

Le Next Gen ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti under 20 del mondo, andrà in scena sul cemento di Gedda (Arabia Saudita) dal 17 al 21 dicembre. All’evento prenderanno parte due big già ai massimi livelli internazionali, come il ceco Jakub Mensik (numero 19 del mondo) e lo statunitense Learner Tien (numero 28 del ranking ATP). In Medio Oriente vedremo all’opera anche il belga Alexander Blockx, il croato Dino Prizmic, il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, lo spagnolo Martin Landaluce, lo statunitense Nishesh Basavereddy, lo spagnolo Rafael Jodar.

Nel frattempo sono state comunicate le regole dell’evento, che come sempre saranno diverse rispetto a quelle tradizionali: questa manifestazione viene vista come l’occasione per sperimentare in termini di punteggio, cambi campo e via dicendo. Ogni incontro sarà disputato al meglio di cinque set con tie-break, ogni set sarà disputato al meglio di 4 game con un margine di due game e un tie-break (primo a raggiungere 7 punti) giocato sul 3-3, non sono previsti i vantaggi (sul 40-40 si gioca un punto decisivo).

Non ci sarà cambio di campo dopo il primo game, i giocatori cambieranno campo e si siederanno per 90 secondi dopo i primi tre game giocati, una volta ancora sul 3-2 e poi di nuovo alla fine del set (indipendentemente dal punteggio finale del set). I tennisti cambieranno campo dopo ogni sei punti nel tie-break e si siederanno alla fine del set per 90 secondi, invece che per due minuti.

Il cambio palla sarà dopo sette game, verranno concessi massimo otto secondi tra primo e secondo servizio, il tempo di pausa tra due scambi sarà ridotto da 25 a 15 secondi se lo scambio ha richiesto meno di tre colpi. Confermata la libera circolazione degli spettatori durante gli incontri, il riscaldamento in campo sarà di tre minuti.