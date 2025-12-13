Chi è Pietro Tranchina: l’italiano che ha scelto il Marocco per sognare Milano Cortina 2026

I cambi di nazionalità sportiva sono sempre più frequenti in tante discipline olimpiche e lo sci alpino non fa eccezione, come ci insegnano le recenti storie di Lara Colturi e Lucas Braathen. Ovviamente questi “cambi di casacca” non riguardano solo i big del Circo Bianco, ma anche e soprattutto giovani o atleti di seconda/terza fascia incapaci di ritagliarsi un posto in Coppa del Mondo.

Questo è proprio il caso di Pietro Tranchina, piemontese classe 2003 che ha scelto di passare al Marocco (la nazione di provenienza di sua mamma) la scorsa estate per inseguire il sogno olimpico verso Milano Cortina 2026. L’ex azzurro, di stanza a Cesana Torinese, ha deciso di gareggiare a partire da questa stagione sotto bandiera marocchina dopo non essere riuscito ad entrare nel giro della Nazionale maggiore in Italia.

Tranchina ha dovuto attendere proprio il cambio di licenza sportiva per effettuare il suo debutto in Coppa Europa e soprattutto in Coppa del Mondo, diventando il primo marocchino della storia a disputare una gara del circuito maggiore di sci alpino.

Dopo l’esordio a Soelden, Pietro ha preso parte stamattina al gigante in Val d’Isere, arrivando 52° nella prima manche con un distacco inferiore ai 4 secondi dal leader della gara Stefan Brennsteiner con il pettorale 63. Con ogni probabilità l’italo-marocchino sarà impegnato anche a febbraio sulla Stelvio di Bormio per le gare olimpiche di Milano Cortina 2026.