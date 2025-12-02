Chi è Giovanni Guatti, il nome nuovo dello stile libero veloce azzurro

Prima partecipazione con la nazionale maggiore, prima gara, prima medaglia e primo oro. Giovanni Guatti, nome nuovo in chiave internazionale, ha contribuito al primo colpo all’oro conquistato dagli azzurri nella 4×50 stile maschile agli Europei di nuoto in corta di Lublino.

Il ventiduenne, originario di Udine e tesserato per la Rari Nantes Florentia, dove si allena da due stagioni al fianco del compagno di staffetta Lorenzo Zazzeri, si è superato nuotando la terza frazione con un tempo lanciato di 20″67. L’Italia, grazie anche al suo contributo, ha toccato la piastra per prima, mandando in archivio un successo che mancava da 14 anni. Peraltro, in mattinata Guatti aveva già registrato il miglior tempo lanciato in batteria, confermando una condizione fisica eccezionale.

Il posto a sedere sul volo per la Polonia di Guatti è arrivato il 16 Novembre scorso, a Livorno, quando ha realizzato il suo attuale primato personale nei 50 metri stile libero con il tempo di 21″22. Questo crono gli ha aperto le porte della Nazionale maggiore, un traguardo raggiunto grazie a una progressione costante che lo ha visto prima tra le file dei talenti a livello giovanile e poi atleta di punta del CUS Udine, prima del passaggio alla Rari Nantes Florentia.

Questa progressione è ancora più notevole considerando che Giovanni Guatti studia Ingegneria; ha terminato il terzo anno e – con quattro esami ancora da sostenere – conta di laurearsi nel 2026.

Guatti non è nuovo a risultati di prestigio. Ha infatti già conquistato l’argento individuale nei 50 stile libero e l’argento nella 4×100 sl alle Universiadi di Berlino di quest’estate. E a rendere questo risultato ancora più straordinario è un dettaglio sulla sua preparazione. Intervistato dal Messaggero Veneto dopo l’argento berlinese lo sprinter aveva rivelato che la sua condizione era stata messa alla prova a maggio, quando aveva subito un piccolo infortunio. Il recupero è stato evidentemente un successo, culminato con l‘oro europeo.

La sua avventura a Lublino non è però finita, anzi si può dire sia appena cominciata. Il suo esordio individuale avverrà infatti venerdì 5 dicembre, quando scenderà in vasca per le batterie dei 50 metri stile libero. Dopo aver dimostrato di reggere la pressione in staffetta, non scontato in un contesto del genere, nuovo per lui, Guatti cercherà di abbattere ulteriormente il suo personale e lottare per un posto in semifinale nella gara regina della velocità.