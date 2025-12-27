Chi è Alice Pazzaglia, la novità azzurra tra le qualificate a Semmering: specialista di due discipline

Quattro italiane si sono qualificate alla seconda manche del gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: Lara Della Mea (nona, a 1.44 dalla svedese Sara Hector), Sofia Goggia (undicesima, a 1.47 dalle leader provvisoria), Alice Pazzaglia (26ma a 2.94) e Giorgia Collomb (27ma a 3.03). La grande novità tra le azzurre è rappresentata da Alice Pazzaglia, che ha offerto una prestazione decisamente solida, concreta e continua tra le porte larghe in Austria.

Il risultato va accolto con grande favore perché la 23enne aveva preso parte soltanto a tre eventi nel massimo circuito internazionale itinerante prima di oggi, tutti nel 2025 e tutti in slalom, senza mai riuscire a superare il taglio. Prima volta tra le migliori 30 dopo le mancate qualificazioni di Sestriere (23 febbraio, 59ma sulle nevi italiane), Levi (15 novembre, fu 31ma in Finlandia ad appena due centesimi dalla seconda manche) e Gurgl (23 novembre, 35ma nella località austriaca).

Stiamo parlando di un prospetto decisamente interessante, specializzata nelle due discipline tecniche e che al momento svetta in testa alla classifica generale della Coppa Europa (il circuito minore alle spalle della Coppa del Mondo). Originaria di San Giuliano Terme (in provincia di Pisa) è crescita di colpi negli ultimi mesi, vincendo una gara in Coppa Europa (il gigante di Mayrhofen/Hippach, Austria, il 6 dicembre) e salendo sul secondo gradino del podio tra le porte larghe a Zinal (Svizzera, 2 dicembre).

Alice Pazzaglia, reduce da un secondo posto in un evento nazionale a Kronplatz lo scorso 21 dicembre, si è qualificata scendendo con il pettorale numero 37 e scatterà per quinta nella seconda manche del gigante di Semmering (in programma alle ore 13.00): sfruttando una pista poco segnata e un ordine di partenza potrà provare a scalare ulteriormente la classifica, in modo da portare a casa punti pesanti e abbassare ulteriormente il proprio pettorale in vista dei prossimi eventi.