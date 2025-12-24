Che cos’è la World Tennis Continental Cup 2025 e chi partecipa: tante stelle, tra cui Flavio Cobolli!

Entra nel novero delle (quasi) infinite esibizioni prestagionali anche la World Tennis Continental Cup, che sarà ospitata dal 26 al 28 dicembre in quel di Shenzhen, Cina. Si tratta del luogo che ha già ospitato le WTA Finals nel 2019 e che, poi, si è ripreso un pezzo di scena globale con la Billie Jean King Cup dopo che la pandemia di Covid-19 ha sepolto l’accordo decennale con l’associazione professionistica femminile.

Ci sarà un programma strutturato, appunto, su 3 giorni, 10 partite e 8 giocatori, inseriti all’interno di due team. Questi, in perfetto stile Laver Cup, sono Team Europe e Team World, anche se poi bisognerebbe dire che, per certa misura, la questione è stata trattata in maniera un po’ “libera” rispetto alle convenzioni geografiche classiche.

Non viene specificata alcuna reale composizione dei due team, ma dal modo in cui sono posti i match è facile desumerne la composizione: Team Europe con Flavio Cobolli (Italia), Valentin Vacherot (Monaco), Belinda Bencic (Svizzera), Iga Swiatek (Polonia), Team World con Andrey Rublev (Russia), Elena Rybakina (Kazakistan), Xinyu Wang (Cina) e Zhizhen Zhang (Cina). Ora, chiaramente Rublev non lo si può certo considerare asiatico (è di Mosca), e tecnicamente nemmeno Rybakina lo è, essendo moscovita anche lei. Per la maggior parte in territorio asiatico è però il Kazakistan, il quale ha il 15% del territorio in Europa, al di qua degli Urali, e il restante 85% in Asia.

Programmazione abbastanza semplice. Venerdì 26 dicembre cerimonia di apertura e pre-show, poi Bencic-Wang e Swiatek-Rybakina. Sabato 27, alle 3:00 italiane, debutto di Cobolli contro Zhang, poi Swiatek-Wang. A seguire un segmento con Swiatek e Wang e poi due ospiti a sorpresa. Dalle 10:00 Vacherot-Rublev e poi il misto Cobolli/Bencic-Zhang/Wang. Terza giornata, domenica 28, con alle 3:00 Vacherot-Zhang e Bencic-Rybakina; alle 10:00 Cobolli-Rublev, Vacherot/Swiatek-Rublev/Rybakina e la consegna dei trofei.