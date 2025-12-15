Carlos Alcaraz vince il premio ATP per il punto dell’anno nel Tour

Non è una sorpresa. Lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) è un giocatore in grado di inventare colpi straordinari, che ad altri neanche verrebbero in mente. Creatività allo stato puro l’iberico e così non stupisce affatto il fatto che abbia vinto il premio ATP per il punto dell’anno, limitatamente al massimo circuito (Slam esclusi).

E così, se il pubblico ha votato Jannik Sinner come il suo preferito nella stagione che si è conclusa, i voti per il quindici più spettacolare sono andati al murciano. Una categoria in cui i punti considerati coincidevano spesso coi colpi eseguiti dal funambolo spagnolo. Il maggior consenso da parte degli appassionati è stata la logica conseguenza.

Il riferimento, nel caso specifico, è alla sfida valida per gli ottavi di finale del Masters1000 di Montecarlo tra Alcaraz e il tedesco Daniel Altmaier. Uno scambio pazzesco, con un paio di recuperi da stropicciarsi gli occhi da una parte e dall’altra in cui Carlitos ha messo in mostra la sua mano vellutata, ma anche la sua potenza per il modo in cui è andato a prendersi il punto.

Una rappresentazione dello sconfinato repertorio tennistico del n.1 ATP, che il pubblico ha voluto premiare col riconoscimento menzionato. Di seguito il video del punto in questione:

VIDEO PUNTO DELL’ANNO CARLOS ALCARAZ