Carlos Alcaraz studia il piano verso Sinner: allenamenti e data del trasferimento in Corea. Poi gli altri tornei…

Carlos Alcaraz si sta allenando a El Palmar e rimarrà nella località murciana fino a domenica 4 gennaio, scaldando i motori in vista della nuova stagione agonistica. Il numero 1 del mondo lascerà la Spagna nella giornata di lunedì 5 gennaio, quando si trasferirà in Corea del Sud: volo intercontinentale per il fuoriclasse iberico, che avrà così modo di acclimatarsi con il fuso orario e di proseguire il proprio lavoro di preparazione.

Sabato 10 gennaio (alle ore 08.00 italiane) il campione in carica di Roland Garros e US Open scenderà in campo per affrontare Jannik Sinner in un pirotecnico incontro di esibizione: nuovo incrocio tra i due padroni del panorama internazionale a quasi due mesi di distanza dall’atto conclusivo delle ATP Finals, sarà un antipasto della possibile finale degli Australian Open in programma domenica 1° febbraio sul cemento di Melbourne.

Marca ha già riportato il calendario dei prossimi appuntamenti di Carlos Alcaraz, attualmente seguito da Samuel Lopez dopo l’interruzione del rapporto con l’allenatore Juan Carlos Ferrero: già noto l’avvio di stagione (esibizione con Sinner, One Million Dollari Point Slam, Australian Open), poi rientrerà in Europa per difendere il titolo al torneo ATP 500 di Rotterdam (9-15 febbraio) e successivamente sarà impegnato nei Masters 1000 di Indian Wells (4-15 marzo) e Miami (18-29 marzo).