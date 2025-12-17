Carlos Alcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero! Il numero 1 al mondo cambia allenatore

Con un post su Instagram, Carlos Alcaraz ha annunciato ufficialmente la separazione da Juan Carlos Ferrero in vista della prossima stagione. Il numero uno del ranking ATP dice addio dunque dopo oltre sette anni all’allenatore che lo ha portato dalle categorie giovanili alla vetta del tennis mondiale, con in bacheca già 6 titoli Slam all’età di 23 anni.

“È molto difficile per me scrivere questo post…Dopo più di sette anni insieme, Juanki ed io abbiamo deciso di concludere il nostro periodo insieme come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i miei sogni d’infanzia in realtà. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un ragazzino e in tutto questo tempo mi hai accompagnato in un’avventura incredibile, dentro e fuori dal campo. E ho apprezzato moltissimo ogni passo di questa esperienza con te.

Abbiamo raggiunto la vetta e sento che, se i nostri percorsi sportivi dovevano separarsi, questo era il momento. Proprio nella posizione per cui abbiamo sempre lavorato e a cui abbiamo sempre aspirato. Sono così tanti i ricordi che mi vengono in mente e sceglierne solo uno sarebbe ingiusto. Mi hai aiutato a crescere come atleta, ma soprattutto come persona.

E c’è una cosa a cui tengo tantissimo: mi sono goduto il percorso. È questo che custodirò gelosamente, il viaggio che abbiamo condiviso. Ora, per entrambi è un momento di cambiamento, nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono certo che li affronteremo nel modo giusto, dando il massimo, come abbiamo sempre fatto. Ti auguro sinceramente il meglio per il futuro. Mi conforta sapere che ci siamo dati tutto l’uno per l’altro. Grazie di tutto, Juanki!“, scrive il murciano classe 2003. Pochi minuti più tardi è arrivato anche il post di Ferrero, che ha confermato la notizia ringraziando Carlitos ed il resto del team per questo lungo percorso.