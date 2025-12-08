Carlos Alcaraz sconfitto da Frances Tiafoe: amara l’esibizione di Newark

Al Prudential Center di Newark, nel New Jersey, si è disputata “A Racquet at The Rock“, serata dedicata al tennis nel corso della quale è andata in scena l’esibizione tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il padrone di casa statunitense Frances Tiafoe.

Ad imporsi è stato quest’ultimo, che l’ha spuntata al match tiebreak, che per l’occasione ha sostituito il terzo set, con lo score di 6-3 3-6 [10-7]: lo statunitense, dopo aver incamerato il primo parziale, ha subito la reazione dello spagnolo, che ha pareggiato i conti, prima che il nordamericano la spuntasse nella volata finale.

Tiafoe ha potuto festeggiare, per quanto possibile, dato che si trattava di un’esibizione, dopo aver chiuso il match vincendo l’ultimo scambio grazie ad un servizio al centro solido, seguito da un comodo dritto vincente nei pressi della rete che ha fatto calare il sipario sulla contesa.

In precedenza sullo stesso campo si erano sfidate in un derby statunitense Jessica Pegula ed Amanda Anisimova, ed anche in questo caso si era arrivati al match tiebreak, con Pegula abile a spuntarla in rimonta con lo score di 3-6 7-6 (5) [10-8].