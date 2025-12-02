Carlos Alcaraz: “Il primo obiettivo del 2026 è vincere gli Australian Open”

Con la stagione ormai terminata, è tempo per i tennisti di fissare i nuovi obiettivi per il 2026. Il primo torneo del Grand Slam in programma, gli Australian Open, sarà il bersaglio iniziale di Carlos Alcaraz, nonché l’unico tasto dolente in una carriera già formidabile. Il numero uno del mondo vuole rompere il tabù, vincendo a Melbourne e completando a 22 anni la collezione degli Slam vinti.

Lo spagnolo vanta come miglior risultato i quarti di finale nel 2024 e nel 2025, dove fu sconfitto da Novak Djokovic. Lo Slam australiano non è mai stato il torneo preferito dal nativo di El Palomar che, proprio a Melbourne, ha anche rimediato l’unica sconfitta al quinto set della sua carriera contro Berrettini nel 2022. L’iberico dovrà probabilmente fare i conti ancora una volta con Jannik Sinner, che ha dominato le ultime due edizioni del primo Slam dell’anno.

Come riportato da puntodebreak.com, Carlos Alcaraz non ha nascosto le sue ambizioni per il 2026: “Gli obiettivi più importanti per me sono i tornei del Grand Slam, tentare di vincerne quanti più possibile. Questo è il mio obiettivo principale. Credo che l’Australia sarà fantastica. È il mio obiettivo principale, sinceramente. Quando inizio la preparazione e penso a cosa voglio migliorare, ed a cosa voglio raggiungere, gli Open d’Australia sono lì. È il primo o il secondo torneo dell’anno, ed è sempre stato un grande obiettivo completare il Grand Slam nella mia carriera. Lo voglio raggiungere l’anno prossimo, altrimenti in due o tre stagioni”.