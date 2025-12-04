Carlos Alcaraz ha le idee chiare: “L’Australian Open è il mio primo obiettivo. Punto al Career Grand Slam”

Carlos Alcaraz ha già collezionato 6 titoli Slam, vincendo per due volte il Roland Garros (2024-2025), Wimbledon (2023-2024) e lo US Open (2022-2025). Il 22enne spagnolo si trova quindi ad un passo dal prestigioso Career Grand Slam, che completerebbe nel caso in cui dovesse imporsi sul cemento outdoor di Melbourne in occasione dell’Australian Open.

L’Happy Slam rappresenta dunque inevitabilmente un obiettivo molto importante per il tennista murciano, che ha chiuso la stagione 2025 da numero uno del ranking mondiale nonostante la sconfitta nell’ultimo atto delle ATP Finals di Torino contro Jannik Sinner. La rivalità con l’azzurro è entrata ormai definitivamente nel vivo e sta monopolizzando la scena soprattutto nei Major, in attesa di capire chi potrà avvicinarsi in futuro al livello di Carlos e Jannik.

“L’Australian Open sarà fantastico, ed onestamente è il mio primo obiettivo. La cosa più importante per me sono gli Slam, vincerne il più possibile. Completare il Career Grand Slam è assolutamente un obiettivo per me, ci proverò l’anno prossimo. E se non funzionerà ci proverò ancora tra due, tre o quattro anni. Sono contento della rivalità perché mi impone di allenarmi ogni volta al 100%. Per battere Sinner devo raggiungere un livello veramente alto“, le dichiarazioni di Alcaraz riportate dal sito dello Slam australiano.