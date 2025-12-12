Carlos Alcaraz: “Comincio la preparazione questa settimana. Australian Open l’obiettivo del 2026”

Carlos Alcaraz ha chiuso il 2025 da numero uno del ranking mondiale, dopo aver respinto l’ultimo assalto di Jannik Sinner in classifica raggiungendo la finale (poi persa proprio contro l’azzurro) alle ATP Finals di Torino. Il fenomeno spagnolo ha ottenuto due titoli Major in stagione, vincendo per la seconda volta il Roland Garros e poi lo US Open, mentre ha dovuto rimandare l’appuntamento con il Career Grand Slam.

Al 22enne iberico manca infatti solo l’Open d’Australia per imporsi in tutti e quattro i tornei più importanti in calendario, un obiettivo che ha già messo nel mirino: “Questa settimana comincio gli allenamenti pre-stagionali. Non vedo l’ora di lavorare bene e prepararmi al meglio sia fisicamente che mentalmente per l’inizio dell’anno. Il mio obiettivo chiaro per il 2026 è vincere l’Australian Open. Il bello e il brutto è che sarà proprio il primo torneo della stagione. Voglio essere pronto per giocare ad alto livello“, le sue dichiarazioni a margine di un evento andato in scena a Murcia.

“Il fatto che si giochi all’inizio della stagione rende più difficile arrivarci con un ritmo competitivo, ma non direi che sia necessariamente un male per me, è solo che altri giocatori hanno prestazioni migliori in quel contesto. Penso di aver giocato un ottimo tennis in Australia, e piccoli dettagli sono stati la causa delle mie sconfitte. Ho bisogno di quella spinta finale per andare avanti, ma credo e spero che quest’anno sarà diverso“, ha aggiunto Alcaraz verso Melbourne.