Carlos Alcaraz apre una partita di calcio a 5: il boato a Murcia e il cammino verso Sinner

Carlos Alcaraz tornerà in campo sabato 10 gennaio, quando a Seoul (Corea del Sud) affronterà Jannik Sinner in un incontro di esibizione. Il testa a testa con il grande rivale in terra asiatica servirà per scaldare i motori in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che andrà in scena sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio.

Il numero 1 del mondo sta facendo parlare di sé soprattutto per la rottura con il tecnico Juan Carlos Ferrero e nelle ultime settimane, dopo i due eventi di esibizione negli USA, si era visto poco in pubblico. Il fuoriclasse spagnolo è riapparso in pubblico ed è stato accolto calorosamente al Palacio de los Deportes a Murcia, dove ha effettuato il calcio d’onore nella partita di calcio a 5 tra ElPozo e Barcellona (incontro terminato per 2-2 e che ha permesso ai murciani di laurearsi campioni d’inverno).

Nell’intervallo è stata omaggiata la leggenda Juanjo Angosto, con il ritiro della sua maglia con il numero 12, ora appesa per sempre al soffitto del palazzetto. Alcaraz ha assistito all’incontro e ora proseguirà i propri allenamenti in terra iberica, per poi trasferirsi dall’altra parte del mondo: prima Sinner, poi il Million Dollar One Point nell’ambito dell’Opening Week e quindi l’esordio agli Australian Open.