Canoa velocità, tempo di risposte per l’Italia nel 2026: tra equipaggi da consolidare e un settore femminile in ascesa

L’Italia della canoa velocità si appresta a vivere d’un fiato il rinnovato percorso che la porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: l’introduzione del ranking olimpico, che raccoglierà i risultati del 2026 e del 2027 nelle 10 principali manifestazioni in programma costringerà tutte le Nazioni ad essere costanti nel lungo periodo.

Sarà necessario accumulare punti nelle 3 tappe di Coppa del Mondo, ai Mondiali ed agli Europei sia nel 2026 che nel 2027: questa novità rispetto agli altri cicli olimpici assicurerà la massima partecipazione da parte di tutti gli atleti di spicco alle manifestazioni sopraccitate, evitando che la preparazione fosse mirata su un singolo evento qualificante.

La caccia ai pass olimpici scatterà nel 2026 e l’Italia ripartirà da quanto fatto ai Mondiali casalinghi del 2025, andati in scena all’Idroscalo di Milano, con il settore maschile in evidente affanno ed il comparto femminile apparso in netta crescita per quanto concerne le specialità olimpiche.

Nel settore maschile si tornerà a puntare tutto sul C2 500 di Gabriele Casadei e Carlo Tacchini e sul K2 500 di Samuele Burgo e Tommaso Freschi, inoltre potrebbe essere stata trovata la quadratura del cerchio per quanto concerne il K4 500, con la formazione composta da Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo e Giovanni Penato. Occorrerà trovare una soluzione in fretta, invece, per il C1 1000 ed il K1 1000.

Il comparto femminile, invece, punterà tutto nella prossima stagione sulla crescita di Olympia Della Giustina nel C1 200 (con la speranza di poter avere presto una compagna con cui gareggiare nel C2 500), e di Lucrezia Zironi nel K1 500, le due principali speranze di qualificazione per l’Italia. Da verificare la continuità del K2 500 di Irene Bellan e Meshua Marigo, mentre è da riformulare la composizione del K4 500.