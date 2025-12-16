Campionati Italiani pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming

L’anno solare del pattinaggio artistico si concluderà con i Campionati Italiani Assoluti 2026, evento in programma da domani mercoledì 17 dicembre fino a domenica 20 a Bergamo, precisamente presso l’IceLab di Bergamo. Come da tradizione, i migliori atleti del movimento si ritroveranno per sfidarsi in evento in cui è previsto un grande spettacolo in tutte le specialità.

Per questa edizione, la categoria Junior ritorna alla’interno del programma, e avrà il compito di aprire la rassegna tricolore tra mercoledì e giovedì. Venerdì e sabato invece sarà la volta dei protagonisti del campo Senior. Tantissimi i big coinvolti. Nella danza i fari saranno ovviamente puntati su Charléne Guignard-Marco Fabbri, pronti a chiudere la prima parte di stagione con un nuovo acuto. Sarà interessante tra l’altro capire l’impatto dei Campioni Mondiali Junior in carica Noemi Tali-Noah Lafornara, tornati da poco nel giro dopo un lungo periodo di stop. Con loro, tra i vari binomi, anche Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba e soprattutto Victoria Manni-Carlo Roethlisberger.

Nelle coppie d’artistico invece sfida a quattro con i favori del pronostico pendenti verso Sara Conti-Niccolò Macii, reduci dal meraviglioso secondo posto (con tanto di record italiano) raccolto alle Finali Grand Prix. In lizza anche Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, Lucrezia Beccari-Matteo Guarise ed Irma Caldara-Riccardo Maglio.

Nell’individuale femminile sfida di grande presa tra la leader Lara Naki Gutmann ed Anna Pezzetta, con Marina Piredda tra le favorite per il gradino più basso. Negli uomini invece si rinnoverà la maxi sfida tra Daniel Grassl, anche lui brillante alle Finals con nuovi record per il nostro Paese, Nikolaj Memola, Matteo Rizzo ed un Gabriele Frangipani alle prese con alcuni problemi fisici.

I Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico saranno trasmessi in streaming, per ciò che concerne la categoria Junior, sulla piattaforma FISG TV. Le prove Senior saranno invece visibili su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. Di seguito il programma completo.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2026 PATTINAGGIO ARTISTICO: PROGRAMMA DELL’EVENTO

Mercoledì 17 dicembre

15:10 Short program Junior individuale femminile

18:30 Short program Junior coppie d’artistico

19:10 Short program Junior individuale maschile

Giovedì 18 dicembre

11:30 Free program Junior individuale femminile

15:20 Free program Junior coppie d’artistico

16:00 Free program Junior individuale maschile

Venerdì 19 dicembre

12:40 Rhythm dance Junior danza sul ghiaccio

13:40 Rhythm dance Senior danza sul ghiaccio

15:00 Short program Senior individuale femminile

17:10 Short program Senior coppie d’artistico

17:55 Short program Senior individuale maschile

Sabato 20 dicembre

12:40 Free dance Junior danza sul ghiaccio

13:50 Free dance Senior danza sul ghiaccio

15:25 Free program Senior individuale femminile

17:50 Free program Senior coppie d’artistico

18:40 Free program Senior individuale maschile

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME VEDERLI IN TV

Diretta TV: Sky Sport Arena (canale 204), per le categorie Senior

Diretta Streaming: FISG TV (diretta integrale riservata esclusivamente alle prove Junior), Sky Go e Now Tv per le categoria Senior.