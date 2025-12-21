Cameron Norrie: “I giocatori possono organizzare il loro calendario, la cosa importante è godersi il tennis”

Le critiche al calendario ATP non diminuiscono ed anche durante la off-season, i tennisti fanno sentire la loro voce in merito. È il caso di Cameron Norrie che ha vissuto una stagione altalenante, in ripresa nella seconda parte del calendario. Ora il britannico si trova al 27esimo posto del ranking ed a gennaio sarà una delle teste di serie dell’Australian Open.

Il punto di vista offerto dall’inglese nato in Sud Africa è però diverso dai tanti pareri registrati negli ultimi mesi. Norrie ha ribadito che la scelta sul calendario viene fatta esclusivamente dai giocatori, e che sono sempre i giocatori a decidere quando riposare e quando no. Come riportato dal Daily Mail, il campione di Miami 2021 ha dichiarato: “Sì, il calendario è lungo, ma dipende da ogni giocatore decidere quando riposare. C’è sempre la pressione dei tornei, perché vedi gli altri giocatori avanzare, ma alla fine, l’importante è godersi il tennis, ed è quello che ho fatto quest’anno”.

Il britannico ha poi concluso: “Non sei obbligato a giocare tutti gli ATP 250; ci sono certi tornei 500 e 1000 che sono quasi obbligatori, ma puoi organizzare il tuo calendario. In passato, cercavo sempre di giocare tutto e portavo il mio corpo al limite. Ho imparato che è importante conoscere le tue preferenze, sapere quali tornei ti piacciono e adattare il calendario in base alle tue esigenze”.