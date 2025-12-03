Cameron Alexander primeggia nella seconda prova della discesa di Beaver Creek. Schieder il migliore degli italiani

La seconda prova della discesa libera di Beaver Creek, gara che si disputerà domani in base alle variazioni di programma comunicate dall’organizzazione, si chiude con il miglior tempo del canadese Alexander. Florian Schieder è il migliore della pattuglia italiana.

Cameron Alexander, sceso con il pettorale numero 5, chiude la sua prova con il tempo di 1:34.63 e costruisce la sua gara grazie ad un’ottima partenza, suo il secondo tempo assoluto nel primo settore con 28.44. Alle spalle dell’atleta nordamericano è la Svizzera a recitare il ruolo del leone con tre atleti nei primi sei.

Alexis Monney conquista la seconda posizione con il tempo di 1:34.79, con un ritardo di 0.16 dal primo. Completa il podio l’elvetico Stefan Rogentin che chiude la sua prova in terza posizione con 1:34.88, venticinque centesimi il suo ritardo dal leader di giornata. Quarto posto per l’esperto Vincent Kriechmayr. 1:34.90 il suo tempo di riferimento.

Florian Schieder, sceso con il pettorale numero 1, migliora il piazzamento rispetto a ieri e taglia il traguardo in quinta posizione con 1:35.37 precedendo di un solo centesimo Marco Odermatt, vincitore della Coppa di specialità dello scorso anno e primo classificato della prova disputata ieri. Mattia Casse e Dominik Paris scendono senza forzare l’andatura e si accontentano, rispettivamente, della dodicesima posizione con un distacco di 1:29 e della sedicesima con 1:79 di ritardo.

Christof Innerhofer taglia il traguardo in trentacinquesima posizione con 1:37.36, Nicolò Molteni è quarantesimo con 1:37.45, Benjamin Jacques Alliod chiude quarantunesimo con 1:37.50, Max Perathoner è cinquantacinquesimo con 1:38.72, Giovanni Franzoni è sessantunesimo con 1:39.34, Marco Abbruzzese termina sessantaduesimo con 1:39.46. Non prende il via Guglielmo Bosca.