Cambia di nuovo il programma a Beaver Creek: nuovi orari, tv, streaming

Cambia ulteriormente il programma di gare a Beaver Creek. Dopo i continui spostamenti riguardanti la discesa libera odierna, anche il superG di sabato ha subito una modifica. Infatti la FIS e gli organizzatori hanno deciso che la gara si terrà domani alle 19.15 italiane, tenendo il sabato come giorno di riserva per un eventuale ulteriore slittamento.

Non sono sicuramente giornate facili a Beaver Creek visto il maltempo, che ha decisamente condizionato quella che doveva essere una quattro giorni di gare sulla Birds of Prey. In origine, infatti, le discese in programma erano due, poi ridotte ad una (probabile recupero in Val Gardena) e addirittura anche con una riduzione nel tracciato. A non subire per il momento modifiche è stato il gigante che si svolgerà domenica.

Quello di domani sarà il secondo superG della stagione dopo quello che si è svolto la scorsa settimana a Copper Mountain e che ha visto la vittoria di Marco Odermatt davanti agli austriaci Vincent Kriechmayr e Raphael Haaser. Proprio l’elvetico cerca la tripletta in Colorado, visto che è il principale favorito oggi e domani e poi ovviamente anche domenica in gigante, dove deve riscattare la caduta proprio a Copper.

In casa Italia il miglior risultato era stato quello di Guglielmo Bosca, che ha concluso all’ottavo posto. Fari puntati sicuramente su Dominik Paris, anche se ha raccolto solo un podio in sedici anni sulla Birds of Prey. Possibili outsider anche Giovanni Franzoni e Mattia Casse, che possono puntare ad un bel risultato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del superG maschile di Beaver Creek, valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai2; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO 5 DICEMBRE

Venerdì 5 dicembre

Ore 19.15 SuperG maschile Beaver Creek (USA) – Diretta tv su Rai 2 HD.

SUPER-G MASCHILE BEAVER CREEK 2025: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.