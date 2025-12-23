Sport in tv
Calendario World Tennis Continental Cup 2025: orari, programma, tv, streaming
Shenzhen, in Cina, ospiterà, da venerdì 26 a domenica 28 dicembre, la World Tennis Continental Cup 2025: due squadre miste, il Team Europe ed il Team World, si contenderanno il titolo, che verrà assegnato dopo un totale di 10 sfide da disputarsi durante i tre giorni della manifestazione.
Il Team Europe sarà composto dall’italiano Flavio Cobolli, dal monegasco Valentin Vacherot, dall’elvetica Belinda Bencic e dalla polacca Iga Swiatek, mentre il Team World sarà formato dal russo Andrey Rublev, dal cinese Zhizhen Zhang, dalla kazaka Elena Rybakina e dalla cinese Xinyu Wang.
Venerdì 26 andranno in scena due singolari femminili, mentre sabato 27 e domenica 28 si giocheranno due singolari maschili, un singolare femminile ed un doppio misto. La diretta tv della World Tennis Continental Cup 2025 sarà fruibile su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX.
CALENDARIO WORLD TENNIS CONTINENTAL CUP 2025
Venerdì 26 dicembre
10.00 Cerimonia d’apertura
A seguire Belinda Bencic-Xinyu Wang
A seguire Iga Swiatek-Elena Rybakina
Sabato 27 dicembre
3.00 Flavio Cobolli-Zhizhen Zhang
A seguire Iga Swiatek-Xinyu Wang
Non prima delle 10.00 Valentin Vacherot-Andrey Rublev
A seguire Flavio Cobolli/Belinda Bencic-Zhizhen Zhang/Xinyu Wang
Domenica 28 dicembre
3.00 Valentin Vacherot-Zhizhen Zhang
A seguire Belinda Bencic-Elena Rybakina
Non prima delle 10.00 Flavio Cobolli-Andrey Rublev
A seguire Valentin Vacherot/Iga Swiatek-Andrey Rublev/Elena Rybakina
A seguire Cerimonia di chiusura
PROGRAMMA WORLD TENNIS CONTINENTAL CUP 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Tennis
Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW